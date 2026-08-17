Рынок компьютерных клубов в Татарстане вырос в восемь раз за три года

В Республике Татарстан за три года количество компьютерных клубов увеличилось с четырех до тридцати двух, то есть в восемь раз, следует из исследования аналитиков проекта Контур.Фокус. Республика уверенно входит в число регионов-лидеров по развитию этого сегмента малого бизнеса.

По данным аналитиков, в 2026 году Татарстан занимает восьмое место среди регионов России по количеству действующих компьютерных клубов. По динамике роста числа организаций республика показала прирост в 700%. По числу новых регистраций с 2023 года Татарстан также входит в топ-10, уступая Москве, Краснодарскому краю, Дагестану, Московской области и Санкт-Петербургу.

Аналитик проекта Анастасия Мокшанцева отметила, что рынок компьютерных клубов в России – один из самых быстрорастущих сегментов малого бизнеса. Ключевых драйвера два: первый – киберспорт и рост интереса к играм как к индустрии, второй – удорожание «железа».

«Видеокарты и оперативная память подорожали существенно, поэтому для многих пользователей абонемент в компьютерный клуб стал экономически осмысленной альтернативой покупке собственного ПК», – пояснила Мокшанцева.

Она добавила, что у этого бизнеса низкий порог входа – открыть клуб можно как по франшизе, так и самостоятельно. Поэтому рынок растет не только в Москве и Петербурге, но и в регионах. В малых городах аренда дешевле, а спрос на качественный досуг не ниже, чем в столицах.

«Если тренд сохранится, в ближайшие два года компьютерные клубы могут стать таким же привычным элементом городской среды, как кофейни или фитнес-центры», – подчеркнула аналитик.

В лидерах по количеству организаций наряду с Москвой и Санкт-Петербургом – Краснодарский край, Дагестан, Московская область и Чеченская Республика. В топ по регистрациям вошли два региона Сибири – Красноярский край и Иркутская область. Ликвидации в Татарстане минимальны: за весь период с 2023 года закрылось лишь несколько клубов, что говорит о стабильности рынка в республике.