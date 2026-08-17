Рустам Минниханов: Отношения Китая и Татарстана крепнут с каждым годом

В выставочном комплексе «Казань экспо» стартовал IV Международный форум РОСТКИ, где собрались более 200 компаний из России и Китая. Участников ждут богатая деловая и культурная программы, отметил на церемонии открытия Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Добрый день, дорогие друзья, ни хао. Отрадно, что татарстано-китайские связи крепнут с каждым годом и становятся значительным вкладом в надежное партнерство наших стран. Наш товарооборот в прошлом году достиг рекордного значения и составил 3,35 млрд долларов США. Китай – главный инвестор нашей республики», – подчеркнул Минниханов.

Форум проводится с 2023 года и за это время стал одной из крупнейших площадок российско-китайского межрегионального взаимодействия, которая объединяет представителей органов власти, бизнеса, науки, образования и культуры, а его результаты находят продолжение в новых инвестиционных проектах, соглашениях о совместных производствах и образовательных инициативах, добавил Раис Татарстана.

Фото и видео: канал Минпромторга РТ в Максе