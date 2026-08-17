В Госдуме призвали не отменять концерты Канье Уэста в России

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал не отменять концерты американского рэпера Канье Уэста в России, сообщает РИА Новости.

Даванков отметил, что взрослые люди сами решат, кого им слушать, и вопрос не относится к сфере безопасности или государственной важности, а является вопросом личного вкуса. Он добавил, что не следует указывать людям, что им можно слушать, а что нет.

По информации агентства, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что готовит обращение в компетентные органы и Минкультуры с требованием отменить концерты и заблокировать продажу билетов.

Напомним, ранее концертное агентство Say Agency сообщило, что Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.