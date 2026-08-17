Рабочий, получивший удар трубой, отсудил у завода в Татарстане 600 тыс. рублей

В Челнах суд обязал местный трубный завод «ТЭМ-ПО» выплатить рабочему 600 тыс. рублей за несчастный случай, произошедший на производстве. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Инцидент произошел 21 января 2026 года в цехе производства труб. Выполняя работы, сотрудник предприятия получил удар металлической трубой по спине. У мужчины диагностировали травмы..

В интересов пострадавшего – жителя Новошешминского района РТ, – прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к АО «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-ПО» о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав в пользу пострадавшего вышеуказанную сумму.