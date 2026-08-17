Иосиф Пригожин: современные дети не знают, что такое «Колобок»

Создатели фильма «Последний богатырь. Колобок» планируют снять не вторую, а сразу третью часть картины под названием «Колобок – возвращение», сообщил режиссер Антон Маслов. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» поддержал идею ремейков, заявив, что герои русских сказок должны постоянно оживать в новых форматах.

«Старая картинка близка нам, людям, которые выросли на этом. А новым людям ремейки освежают картину, название, и всё», – Подчеркнул он.

По его словам, многие современные дети даже не знают, что такое «Колобок», потому что классика долго оставалась в тени, а теперь «заговорила».

«Зато сейчас все рассказывают про нового «Колобка». Герои русской сказки должны всё время оживать в новых форматах, в новых идеях, и по-другому никак. У современных фильмов даже другой цветокор», – сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что поколению, выросшему на оригинале, тяжело принимать другие интерпретации, поэтому ремейки вряд ли понравятся зрителям «старой» закалки. Вместе с тем он подчеркнул, что всему нужна новая жизнь и реинкарнация.