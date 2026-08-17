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Общество 17 августа 2026 19:20

«Отомстить – их общее дело»: в польском аэропорту украинцам испортили багаж

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Семье с Украины, летевшей на самолете по маршруту Варшава – Цюрих – Галифакс, испортили багаж. Об этом рассказала член Совета при Президенте РФ по правам человека Марина Ахмедова.

Согласно информации, опубликованной ею в МАКС, пассажиры сдали багаж в Варшаве, а позже, когда открыли его, то обнаружили, что вещи с украинской символикой порезаны и вымазаны тональным кремом.

«Не защищаю поляков, но, видимо, им больно видеть символику людей, резавших их бабушек и дедушек. И напрашивается вопрос к украинцам : "Почему не остались на Украине ходить в таких футболках?". А вообще этот случай в аэропорту говорит о том, что борьба поляков с украинцами пронизала все слои польского общества. Ведь человек, который резал вещи в аэропорту, не боялся, что его сдадут коллеги, что его уволят или оштрафуют. Он знал, что коллеги его не сдадут, отомстить украинцу – их общее дело», – поделилась мнением Ахмедова.

#провоз багажа #украина и польша #спч
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