Из Нижнекамска на передовую отправят две фуры с гуманитарным грузом

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске готовят к отправке очередную крупную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. На передовую направят две фуры с техникой, топливом, продуктами, медицинскими средствами, маскировочными сетями, строительными материалами и другими необходимыми бойцам вещами.

Одним из автомобилей стал бронированный внедорожник «Нива». Его приобрел для своего товарища ветеран боевых действий Андрей Никитин. Машина ранее использовалась как инкассаторская и имеет бронированный корпус, пуленепробиваемое лобовое стекло и специальные триплексы.

«Этот автомобиль – бывшая инкассаторская «Нива», она с броней, есть триплексы для стрельбы, что идеально подходит для тех условий», – рассказал Никитин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Автомобиль ветеран подготовил самостоятельно: заменил расходные материалы, промыл топливную систему и систему охлаждения двигателя. Вместе с «Нивой» на передовую отправятся маскировочные сети, топливо, продукты и медицинские средства.

«Там и масксети, и топливо, и продукты питания, и медицина – там много чего. Сети рыболовные для дороги жизни. Там с дорогами большие проблемы, поэтому «Нива» – это самый лучший автомобиль в данный момент там», – отметил Андрей Никитин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Бронированный автомобиль стал первым грузом, который погрузили в большую фуру. Следом отправятся грузовая и легковая резина, 3,5 тонны бензина, именные посылки, продукты и другие необходимые бойцам вещи.

В формировании отправки участвуют волонтеры, представители предприятий и индивидуальные предприниматели, а также жители Нижнекамска.

«Волонтеры участвуют, работники предприятий, с ОООшек ребята приходят, с ИПшек ребята приходят, жители города. Весь народ наш, который постоянно участвует в этих погрузках», – рассказал начальник склада погрузки и отправки гуманитарного груза Евгений Вебер.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Еще одну партию техники готовят на соседней базе. В нее вошли «Газель», несколько УАЗов, «Нива» и квадроцикл. Особое внимание уделили бронированному легковому фургону. Машина оснащена защитой от пуль малого и среднего калибра, многослойными пулестойкими стеклами, усиленной подвеской и дополнительной защитой аккумулятора, блока предохранителей и топливного бака.

«Эта машина, во-первых, бронированная. Во-вторых, она дизельная, с бензином немножко напряженки. А на дизеле проще ездить, проще находить его. Поэтому эта машина очень востребованная, очень нужная», – пояснил координатор по формированию гуманитарной помощи от Нижнекамска Николай Колосов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помимо транспорта, в состав груза вошли инструменты, фольгированный изолон, газовые горелки, электроды, строительные материалы и другие необходимые вещи. Помощь предназначена сразу для нескольких подразделений.

«Транспорт, естественно, используется для доставки груза, для эвакуации раненых, для завоза боекомплектов. Стройматериалы всегда используются для строительства блиндажей, окопов, ПВД – пунктов временной дислокации бойцов», – рассказал военнослужащий с позывным Ялта.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас волонтеры завершают подготовку к отправке. Обе фуры должны отправиться из Нижнекамска на передовую уже завтра.