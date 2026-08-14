Из Нижнекамска на передовую отправят две фуры с гуманитарным грузом
В Нижнекамске готовят к отправке очередную крупную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. На передовую направят две фуры с техникой, топливом, продуктами, медицинскими средствами, маскировочными сетями, строительными материалами и другими необходимыми бойцам вещами.
Одним из автомобилей стал бронированный внедорожник «Нива». Его приобрел для своего товарища ветеран боевых действий Андрей Никитин. Машина ранее использовалась как инкассаторская и имеет бронированный корпус, пуленепробиваемое лобовое стекло и специальные триплексы.
«Этот автомобиль – бывшая инкассаторская «Нива», она с броней, есть триплексы для стрельбы, что идеально подходит для тех условий», – рассказал Никитин.
Автомобиль ветеран подготовил самостоятельно: заменил расходные материалы, промыл топливную систему и систему охлаждения двигателя. Вместе с «Нивой» на передовую отправятся маскировочные сети, топливо, продукты и медицинские средства.
«Там и масксети, и топливо, и продукты питания, и медицина – там много чего. Сети рыболовные для дороги жизни. Там с дорогами большие проблемы, поэтому «Нива» – это самый лучший автомобиль в данный момент там», – отметил Андрей Никитин.
Бронированный автомобиль стал первым грузом, который погрузили в большую фуру. Следом отправятся грузовая и легковая резина, 3,5 тонны бензина, именные посылки, продукты и другие необходимые бойцам вещи.
В формировании отправки участвуют волонтеры, представители предприятий и индивидуальные предприниматели, а также жители Нижнекамска.
«Волонтеры участвуют, работники предприятий, с ОООшек ребята приходят, с ИПшек ребята приходят, жители города. Весь народ наш, который постоянно участвует в этих погрузках», – рассказал начальник склада погрузки и отправки гуманитарного груза Евгений Вебер.
Еще одну партию техники готовят на соседней базе. В нее вошли «Газель», несколько УАЗов, «Нива» и квадроцикл. Особое внимание уделили бронированному легковому фургону. Машина оснащена защитой от пуль малого и среднего калибра, многослойными пулестойкими стеклами, усиленной подвеской и дополнительной защитой аккумулятора, блока предохранителей и топливного бака.
«Эта машина, во-первых, бронированная. Во-вторых, она дизельная, с бензином немножко напряженки. А на дизеле проще ездить, проще находить его. Поэтому эта машина очень востребованная, очень нужная», – пояснил координатор по формированию гуманитарной помощи от Нижнекамска Николай Колосов.
Помимо транспорта, в состав груза вошли инструменты, фольгированный изолон, газовые горелки, электроды, строительные материалы и другие необходимые вещи. Помощь предназначена сразу для нескольких подразделений.
«Транспорт, естественно, используется для доставки груза, для эвакуации раненых, для завоза боекомплектов. Стройматериалы всегда используются для строительства блиндажей, окопов, ПВД – пунктов временной дислокации бойцов», – рассказал военнослужащий с позывным Ялта.
Сейчас волонтеры завершают подготовку к отправке. Обе фуры должны отправиться из Нижнекамска на передовую уже завтра.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.