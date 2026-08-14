Бизнес-омбудсмен РТ помог разблокировать счета предпринимателя из Казани

Индивидуальный предприниматель из Казани оказался в критической ситуации: по пути в Омск с крупной партией скоропортящегося груза его расчетные счета и карты были заблокированы налоговой службой из-за несвоевременно сданной декларации, сообщает пресс-служба уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.

В четверг, 6 августа, предприниматель позвонил на горячую линию Общественной приемной бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева. Он сообщил, что сдал отчетность, но счета остаются заблокированными. Наличные закончились, заправить фуру нечем, груз в жару портится, а налоговая рекомендовала просто ждать разблокировки.

Согласно сообщению, юристы Общественной приемной оперативно связались с УФНС по РТ. На следующий день доступ к счетам и картам предпринимателя был полностью восстановлен. Сам бизнесмен подтвердил это по телефону – груз спасен.

«Этот случай, к сожалению, не единичный. Но он как раз демонстрирует эффективность механизма защиты прав предпринимателей, когда мы вмешиваемся и помогаем решить проблему в досудебном порядке. Оперативное взаимодействие с налоговыми органами и оперативное реагирование на сигналы бизнеса позволяют избежать серьезных убытков», – прокомментировал ситуацию Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.