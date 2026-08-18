В Казани будут судить водителя, сбившего 90-летнего пешехода

42-летний житель Казани обвиняется в совершении преступления по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

По информации правоохранителей, ДТП произошло 13 ноября 2025 года. Мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», ехал по улице Восход в Казани. Автомобилист проигнорировал требования дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости», своевременно не снизил скорость и сбил 90-летнего пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани.