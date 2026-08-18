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Происшествия 18 августа 2026 09:11

Мальчик оказался отрезан дымом и огнем: в Челнах на пожаре спасли школьника

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Пожар произошел в двухэтажном кирпичном доме в поселке Чаллы Яр на улице Береговой в Набережных Челнах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Согласно данным ведомства, на первом этаже на кухне горели мебель и вещи. На втором этаже огнем и дымом оказался отрезан 14-летний мальчик.

Огнеборцы с помощью трехколенной лестницы вызволили ребенка, вытащив его из окна. Подросток не пострадал.

Предварительная причина происшествия – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.


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