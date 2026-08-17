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Общество 17 августа 2026 15:23

Два новых назначения представили в Бугульме

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Два новых назначения представили в Бугульме

Новым заместителем руководителя исполнительного комитета Бугульмы назначен Никита Маркелов. Об этом сообщил мэр города Дамир Фаттахов на еженедельном аппаратном совещании.

По словам главы города, Маркелов имеет опыт работы в сфере управления и хорошо знаком с городским хозяйством, в том числе с жилищно-коммунальным комплексом.

«Сейчас перед нами стоит очень большой объем задач, особенно в части коммунальной инфраструктуры и качества городской среды. И здесь нужны люди, которые знают территорию, умеют работать в сложных условиях, брать на себя ответственность и добиваться результата», – отметил Фаттахов.

Он назвал назначение Маркелова усилением муниципальной команды. «Сильными профессиональными кадрами разбрасываться нельзя – особенно сегодня, когда муниципалитеты сами конкурируют за квалифицированных специалистов», – подчеркнул мэр.

Также в Бугульминском районе начала работу представитель Комитета семей воинов Отечества в Татарстане Наталья Романишина. Она будет заниматься поддержкой военнослужащих и их семей.

Фаттахов отметил, что такая работа требует постоянного внимания и возможности оперативно помогать семьям в конкретных ситуациях. По его словам, присутствие представителя непосредственно в районе позволит сделать эту поддержку более адресной и эффективной.

«Команда становится сильнее – значит, и возможностей решать задачи района становится больше», – сказал мэр.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

#Бугульминский район
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