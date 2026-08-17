Норвежский журналист сравнил допинговые случаи Валиевой и Йохауг

Фото: соцсети Камилы Валиевой

Известный норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказался о допинговых делах уроженки Казани, фигуристки Камилы Валиевой и норвежской лыжницы Терезы Йохауг.

«Я определенно считаю, что дела Валиевой и Йохауг в принципе можно сравнивать, хотя случай Валиевой был более серьезным. Но суть даже не в этом. Решения по обоим делам также принимались в CAS.На мой взгляд, обе получили справедливое наказание, исходя из объективных критериев, на которых основаны антидопинговые правила, хотя субъективно обе, вероятно, были невиновны. Я также считаю, что после отбытия наказания обе заслуживают второго шанса.

Однако дело Валиевой произошло в тот момент, когда спортивный мир еще не успел оправиться от допингового скандала в Сочи. Поэтому она также стала символом культуры, которая выглядела так, словно вообще не изменилась — несмотря на обещания властей и введенные санкции. Из-за этого эмоции вокруг ее дела были и до сих пор остаются еще сильнее. Предполагалось, что Валиева станет символом новой, обновленной России, но в итоге она превратилась в символ совершенно противоположного. Это стало большим разочарованием для всех, в том числе для всего мира, который был заворожен ее уникальным мастерством.

Он также добавил, что печально, что «талант Валиевой не смог говорить сам за себя из-за циничных тренеров и руководителей. Что касается Марит Бьорген, то я не совсем понимаю, почему ее дело здесь вообще уместно для сравнения. В отличие от Йохауг и Валиевой, ее никогда ни за что не наказывали. Норвежцы тоже далеко не всегда невиновны, однако в случае Бьорген, на мой взгляд, она скорее стала жертвой множества слухов. Некоторые из них открыто распространяли даже ее самые принципиальные соперницы — причем не россиянки.Я считаю, что в то время это было совершенно недопустимо», — заявил Салтведт Sport24.



Добавим. Валиевой – 20 лет.