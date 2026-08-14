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Общество 14 августа 2026 19:16

В Татарстане возобновили движение по дороге Набережные Челны – Сарманово

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В Сармановском районе Татарстана открыли движение по региональной автодороге Набережные Челны – Сарманово на участке 41+950 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничение было введено 17 июля в связи с размывом проезжей части автомобильной дороги», – напомнили в ведомстве.

На участке рабочие демонтировали существующую железобетонную трубу и смонтировали новую, а также уложили дорожное покрытие, укрепили обочины и восстановили металлическое барьерное ограждение.

#ремонт дороги
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