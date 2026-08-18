Средневековый мегаполис: какие тайны хранит древний Билярск

Биляр (ныне Билярск) был одним из крупнейших городов средневековой Евразии. Сегодня от него осталось городище площадью 800 гектаров, но изучен лишь 1% территории. В честь 34-й годовщины Билярского заповедника гостям праздника провели экскурсию. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Изучено менее процента древнего городища

Биляр был крупнейшим средневековым городом Восточной Европы, столицей домонгольской Волжской Булгарии, одним из важнейших центров торговли и культуры на территории Евразии. Через него проходило множество торговых путей, связывавших Северную Европу с Востоком.

Город был основан в начале X века (а возможно, и раньше) после вынужденного кочевничества тюркоязычных племен, наиболее значимым из которых стали булгары. Общая площадь города вместе с оборонительными сооружениями сегодня оценивается в 800 гектаров, и эта цифра может вырасти по мере новых исследований. Однако на данный момент изучено менее одного процента древнего городища – раскопки продолжаются, и каждый сезон приносит новые открытия.

Расцвет Биляра пришелся на XI – начало XIII века, когда он был настоящим мегаполисом, превосходившим по размерам многие европейские столицы. После монгольского нашествия Батыя город пришел в упадок, но продолжал существовать как административный центр Улуса Джучи.

В 1654 году здесь была основана крепость и поселение стрельцов – это можно считать вторым рождением Биляра, который с тех пор стал именоваться Билярском.

Археологические открытия: слои времени

Раскопки в центральной части древнего города начались в 1967 году и продолжаются по сей день. Один из раскопов, который ведется уже четыре года, сначала открыл слой с большим количеством шлака – свидетельство мощного металлургического производства. В XII–XIII веках здесь работали кузнечные и металлургические горны, где изготавливали как военное, так и бытовое оружие и орудия.

Но самое интересное скрывалось глубже. Под металлургическим слоем археологи обнаружили фундамент здания XII века, предположительно бани, о чем говорят найденные топочные камеры и система подпольного отопления. Еще более удивительной оказалась находка соседнего фундамента – в паре метров от первого. Ученые предполагали, что это пристройка к бане, но исследование показало: второе здание относится к концу X – началу XI века, то есть к самым истокам Биляра. Оно было возведено из сырцового (необожженного) кирпича, что указывает на среднеазиатские строительные традиции, принесенные в эти края первыми булгарскими переселенцами.

Уникальной находкой стала штукатурка с голубой росписью – характерный для Азии декор. На Билярском городище это первый подобный артефакт, и его еще предстоит тщательно изучить. Ученые полагают, что здание было жилым, но для подтверждения этой версии нужны дополнительные исследования.

Другой раскоп вскрыл «сердце» Волжской Булгарии – то, что осталось от древнейшей и самой большой мечети северной ойкумены ислама. Камень в X веке был для этих мест нетипичным материалом (дерево было гораздо доступнее), однако для главной мечети средств не пожалели – это одно из доказательств ее исключительного религиозного значения.

Рядом с мечетью находилось другое сооружение. Существует любопытная байка: первоначально ученые предположили, что это дом имама, поскольку он стоял у мечети, и назвали его «Дом духовного феодала». Однако в советские годы (раскопки велись в 1970-х) в публикациях его стали именовать просто «Дом феодала», убрав религиозный подтекст. Со временем, по мере накопления материала, исследователи пришли к мнению, что это была тахаратхана – баня для омовений перед молитвой. Теорию подтвердили найденные системы подпольного отопления, подвода и отвода горячей воды.

Вход в здание осуществлялся через теплый деревянный пристрой, а горячие помещения были каменными – это отличало булгарские бани от древнеримских и имело практический смысл (пожарная безопасность). Подобные общественные бани (личных не существовало) находились практически в каждом квартале и считались в исламском средневековом мире показателем высокого уровня культуры.

Парк «Истоки» и храмовая память

Парк, который расположен сейчас в историческом центре, начинался с постройки часовни в память о разрушенном храме. Место выбрано символично: это перекресток нескольких исторических направлений. Парк оформлен в стрелецком стиле: фонари, фигуры стражников. Комплекс включает аллею, несколько макетов Билярского городища разных периодов и саму часовню.

Храм Архангела Михаила был заложен в 1654 году вместе с крепостью, когда сюда пришли стрельцы для охраны южной границы России. Архитектурно это было выдающееся для своего времени сооружение – трехпрестольный храм (главный престол – Михаилу Архангелу, левый – Илье Пророку, правый – Богоявлению) с колокольней высотой около 55 метров, что делало его одним из самых высоких в регионе. Внутри располагались продовольственные склады и лазарет, а рядом находилась проездная башня со стороны моста через реку.

В 1931 году храм был разрушен по решению партийных властей. Но в 2023 году на противоположном берегу реки Билярки в память о нем построили часовню. Она и сегодня остается местом памяти воинов: вдоль стен размещены иконы покровителей различных родов войск – Варвары Великомученицы (артиллерия и ракетные войска), Ильи Пророка (десантные войска), Андрея Первозванного (Военно-морской флот), Ильи Муромца (пограничные войска), Александра Невского (сухопутные войска).

Особую историческую ценность имеет оригинальный двухсотлетний крест с верхушки храма – к сожалению, сохранилась лишь его нижняя часть (верхняя была утрачена в советское время). Крест долгие годы хранила одна из жительниц Билярска, а в часовню его принесла ее правнучка.

Рядом с часовней находится реконструкция стрелецкой избы – типичного для того времени жилища. Внутри воссоздан интерьер, соответствующий быту стрельцов: оружие, утварь, предметы домашнего и профессионального обихода.

Архитектурно-культовый комплекс «Святой ключ»

Это место стало знаменитым благодаря роднику, пробивающемуся из-под холма. Издревле сюда приходили и приходят за духовным очищением представители разных религий.

Существует легенда, что родник стал последней линией сопротивления при захвате города: по одной из версий, на горе в бою пали дочь правителя и двенадцать ее подруг.

Сегодня здесь находится благоустроенный архитектурно-культурный комплекс, который за последние два года приобрел ухоженный вид.

Примечательно, что его роль «дома всех религий» сохраняется – сюда приходят молиться христиане, мусульмане и последователи языческих традиций.

«Кочевье»: жизнь до оседлости

На окраине села разбит этнографический комплекс, воспроизводящий типичный лагерь кочевников ханских времен – примерно до X века, когда булгары еще не перешли к оседлой жизни. Это проект Фариды Бибарс под названием «Кочевье», реализованный при участии мецената Алексея Дмитрошкина.

В центре комплекса – ханская юрта на специальной передвижной платформе (телеге). Такая конструкция подчеркивала статус правителя: позволить себе нечто подобное мог только очень богатый человек, по значимости это можно сравнить с современной яхтой или частным самолетом. Остальные жилища были разборными для удобства транспортировки.

Ханская юрта всегда располагалась в центре, а остальные объекты – вокруг нее, чтобы хан мог наблюдать за подчиненными. Юрты служили жильем, а навесы использовались для работы и стоянки скота на ночь.

В перспективе здесь планируется создание комфортных и недорогих мест размещения для туристов, чаще всего на одну ночь.

Бесконечный потенциал

Директор Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника Зуфар Шакиров так говорит о будущем Биляра: «У Биляра потенциал бесконечный. Но не хочется, чтобы здесь были «миллионы». Биляр – это Душа, Место силы и пространство Времени. Для дальнейшего развития необходимо самое главное – соблюсти гармонию».

И действительно, каждый новый сезон раскопок приносит сенсационные находки, а значит, древний Биляр еще не раз удивит своими тайнами.

© Фотографии Владимира Васильева, «Татар-информ»