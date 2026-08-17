Казанский Кремль примет фестиваль в рамках Глобального молодежного саммита

Фестиваль с творческими мастер-классами, концертами и интерактивными площадками пройдет 27 и 28 августа на территории Казанского Кремля. Он станет частью культурной программы V Казанского глобального молодежного саммита. Вход на мероприятия будет свободным, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Одним из главных событий фестиваля станет трибьют Ильхаму Шакирову – концерт-посвящение творчеству выдающегося татарского певца и деятеля культуры. Проект ранее получил звание «Культурное событие года 2025».

На сцене выступят Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова и известные артисты Татарстана. Они исполнят песни из репертуара Ильхама Шакирова в современной музыкальной обработке. В программу войдут композиции «Ай былбылым», «Сәрвиназ», «Идел буе каеннары» и другие произведения.

Кроме того, в рамках фестиваля покажут спектакли казанского режиссера и клоуна Руслана Риманаса. Арт-резиденция «Реактор» проведет творческие мастер-классы.

Перед зрителями также выступят молодые исполнители Казани и заслуженные артисты Татарстана. Гостей познакомят с национальными костюмами и музыкой.

В программу включат театрализованные выступления, посвященные 140-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая и 120-летию со дня рождения поэта Мусы Джалиля.

Подробную программу фестиваля организаторы опубликуют позднее.

V Казанский глобальный молодежный саммит пройдет в Татарстане с 26 по 30 августа.