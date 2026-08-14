European Aquatics снижает градус: Казань ждет «разморозки» водного ЧЕ

Разговоры о том, какие крупные международные турниры в скором времени могут вернуться в столицу Татарстана, активно идут последние года два. На неделе новый виток «водным» диалогам дали глава European Aquatics Антонио Силву и министр спорта РТ Владимир Леонов. Обо всех перипетиях этого вопроса – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

России задолжали и Евро, и чемпионат мира

Российский спорт потихонечку возвращается на былые позиции после четырехлетнего отстранения. Вероятно, лучше всего дела обстоят у водных федераций – плавания, хайдайвинга, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло. Они быстрее всех получили нейтральные статусы. Им одним из первых вернули и флаг с гимном на соревнованиях. Правда, пока только на чемпионате мира: на европейском турнире в Париже российская команда выступает в нейтральном статусе. Но это поправимо – обещают убрать ненужный пункт уже с сентября этого года.

А следующим шагом, и об этом открыто говорят уже практически все в мировом спортивном сообществе, должно стать проведение крупных соревнований на территории нашей страны. И в частности – в Казани. Если помните, прошлогодний чемпионат мира, который принял Сингапур, изначально должен был проходить в столице Татарстана. Но увы. Но ведь есть еще один статусный турнир – чемпионат Европы по водным видам спорта. И вот тут ситуация интересная.

Дело в том, что ЧЕ должен пройти летом 2028 года. По сути, до него еще два года. Но хоть что-то решать с местом его проведения надо уже сейчас. Тем более что от президента European Aquatics Антонио Силвы поступают, казалось бы, однозначные сигналы – все будет хорошо.

«У России есть право проводить чемпионат Европы 2028 года. Они не смогли провести турнир в 2024 году, теперь это поменялось на 2028 год. Надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами, Федерацией водных видов спорта России, европейской федерацией, Правительством Татарстана. Этим мы займемся в ближайшие дни. После мы пообщаемся с бюро European Aquatics и примем решение», – сообщил Силва ТАСС.

Владимир Леонов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Его риторику поддержал и подтвердил министр спорта республики Владимир Леонов.

«Пока в переговорном процессе. Все, что сказал Силва, все так. Пока всё в календаре, просто есть ряд нюансов», – сказал Леонов ТАСС.

И если все действительно находится в столь продвинутом состоянии, как об этом говорят, может, скоро мы будем читать радостные новости?

Бариев: «Век атлета недолог – либо бойкотировать, либо выступать и показывать свои лучшие результаты»

А пока до этого решения непонятно сколько времени, всё, что нам остается, – это надеяться на лучшее, готовиться (как Татарстан умеет проводить турниры, знают все) и обсуждать. Корреспондент «ТИ-Спорта» поговорил на эту тему с экс-министром по делам молодежи, спорту и туризму РТ, экс-генеральным секретарем ОКР и бывшим депутатом Госдумы РФ Маратом Бариевым:

– Я думаю, что шансы у Казани принять этот чемпионат по водным видам спорта есть, если European Aquatics об этом говорит. Они же принимают решения. Шансы растут – если опять не вмешается большая политика и не вынудит европейскую ассоциацию изменить свое решение. Будем надеяться, что все сложится в нашу пользу.

Марат Бариев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В этой связи существует угроза бойкота со стороны некоторых европейских стран. Если они откажутся ехать в Казань, как на это реагировать?

– Нам надо реагировать нормально. Многие бойкотировали московскую Олимпиаду 1980 года, но она состоялась, прекрасно прошла, c мировыми рекордами. Многие бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 1984 года – и тоже соревнования прошли на высоком спортивном и организационном уровне. Сейчас тоже есть более мелкие бойкоты. Но, тем не менее, спортсмены есть спортсмены. Век атлета недолог – либо бойкотировать, либо выступать и показывать свои лучшие результаты, – сказал Бариев.

С воодушевлением заявление Силвы воспринял и первый вице-президент Федерации плавания РТ Эрик Акчурин.

– Отлично отношусь к этой новости. Соревнования, которые были запланированы у нас, – их не отменили, их перенесли. Уже открыли ворота для участия российских спортсменов во всех международных соревнованиях. Под эгидой World Aquatics это произошло с символикой – флагом и гимном. Но Европа пока с этим притормаживает. Я думаю, что шансов на проведение большого турнира в Казани много.

Эрик Акчурин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– А если условные страны Балтии решат бойкотировать и не лететь в столицу Татарстана?

– Пусть не участвуют, нам-то что. И что [с того], что они не приедут? От этого ничего не изменится, они не лидирующие команды в плавании, не делают большой погоды. Вот сейчас идет Евро в Париже, и понятно, кто лидер, – итальянцы, британцы, венгры и мы, – сказал Акчурин «ТИ-Спорту».

Важно отметить, что европейская и мировая федерации водных видов спорта уже несколько раз, так сказать, прозондировали почву на турнирах в Казани. Их наблюдатель был в столице Татарстана в мае на чемпионате России по прыжкам в воду, а затем и в июне на турнире пловцов.

И, насколько нам известно, качество подготовки объектов и проведения турниров было оценено зарубежными гостями на отлично. Так что теперь слово за мужчинами в пиджаках. Антонио Силва, подари Казани праздник! Мы заждались.