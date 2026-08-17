Эксперт Кондратенко: подготовку к экзаменам стоит начинать за два года

Подготовку к экзаменам следует начинать за два года до окончания обучения, чтобы избежать спешки и беспокойства, рассказала NEWS.ru преподаватель русского языка, эксперт проекта «Перезагрузка» от «Фоксфорда» и «Алгоритмики» Анна Кондратенко.

По ее словам, к ОГЭ оптимально готовиться с восьмого класса, к ЕГЭ – с десятого. Экзамены охватывают большой объем тем – например, в 11-м классе на ЕГЭ по русскому могут встретиться вопросы, изученные еще в пятом. Поэтому важно распределить время, чтобы избежать спешки и тревоги.

Кондратенко посоветовала подойти к планированию математически: оценить необходимое количество занятий, подсчитав общее число тем и скорость их прохождения. После изучения теории следует посвятить время решению вариантов. Для определения уровня знаний нужно выполнить экзаменационный вариант в условиях, приближенных к реальным – с таймером или на специализированных платформах.

Чтобы составить хороший план, преподаватель рекомендовала использовать принцип «маленьких шагов»: разбивать большие темы на небольшие подтемы и двигаться постепенно. Каждую неделю выделять на подготовку полтора часа – одно-два занятия, а в остальные дни уделять 10 минут теории или тестовым заданиям. При этом обязательно устраивать один выходной в неделю – день, когда не готовиться к экзаменам. При нескольких занятиях в день необходимо делать перерывы, выделяя время на отдых и любимые дела.