В орбите Казани: как развивается рынок жилья Зеленодольского района

Как развивается рынок недвижимости в районах Казанской агломерации и чем они отличаются друг от друга? В новом проекте «Татар-информа» рассказываем, что происходит с ценами, объемами строительства, спросом и перспективами развития каждого направления. Первый материал посвящен Зеленодольскому району.





Территория Зеленодольского района занимает выгодное положение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что способствовало развитию рынка жилья

Еще десять-пятнадцать лет назад рынок недвижимости Зеленодольского района не отличался высокой активностью. Масштабной жилой застройки здесь практически не велось, а сам район долгое время ассоциировался прежде всего с промышленностью.

При этом территория занимает выгодное положение: она входит в состав Казанской агломерации, расположена на обоих берегах Волги, граничит с Республикой Марий Эл.

Во многом промышленный образ района сформировался благодаря Зеленодольску – его административному центру. Город исторически развивался как промышленный, а его экономику определяли крупные предприятия: Зеленодольский завод имени А. М. Горького, выпускающий суда различного назначения и связанное с ним проектно-конструкторское бюро, ПОЗиС – один из крупнейших российских производителей холодильной техники, Зеленодольский фанерный завод с более чем вековой историей и другие.

Со временем промышленная база района расширилась. Помимо традиционных предприятий появились новые производственные и логистические площадки. В промпарке «Турбина» открылся завод ГК «Амкор» по производству и ремонту газотурбинного оборудования – первый якорный резидент площадки. В июне 2026 года в Зеленодольске запустили и первый в России комплекс по производству и испытаниям крупнотоннажных компрессорных агрегатов для СПГ. Старт его работе по видеосвязи дали Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Параллельно развивались индустриальный парк «Тура 2.0» и Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр. Новые производства и логистические проекты расширили рынок труда, а вместе с ним постепенно рос и интерес к району как к месту для жизни.

Въезд в Зеленодольск модернизировали и продолжили обновление улично-дорожной сети Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Еще одним фактором стало развитие транспортной инфраструктуры. Реконструкция Горьковского шоссе – главной транспортной артерии между Казанью и Зеленодольском, по которой ежедневно перемещаются тысячи жителей, – улучшила сообщение между городами. Также открыли новую четырехполосную дорогу, соединившую Новую Туру и Осиново с трассой М7 и Казанью. Параллельно модернизировали въезд в Зеленодольск и продолжили обновление улично-дорожной сети.

Все эти изменения объединяет масштабный проект «Большой Зеленодольск».

«Большой Зеленодольск»: развитие территории до 2050 года

Идею проекта еще в 2005 году предложил экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, а ныне заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Она заключалась в развитии Казанской агломерации не только в восточном и южном направлениях, но и на запад, вдоль оси Казань – Зеленодольск.

Министерство строительства и ЖКХ РТ

Концепция предусматривала комплексное освоение территории с созданием новых жилых районов, дорог, инженерных сетей, социальных объектов и рабочих мест. По первоначальным расчетам, здесь планировалось построить около 5,7 млн кв. м жилья, рассчитанного почти на 183 тыс. жителей.

Несколько лет проект оставался без практической реализации, но в 2019 году началась его активная проработка. Сегодня «Большой Зеленодольск» – один из ключевых проектов мастер-плана Казанской агломерации с горизонтом развития до 2050 года.

Часть намеченных планов уже реализуется, однако сроки следующих этапов еще предстоит согласовать. В администрации Зеленодольского района эти планы пока не комментируют.

Как изменился спрос и объемы строительства

На фоне развития территории меняется и сам рынок недвижимости Зеленодольского района. По оценке его участников, сегодня спрос распределяется между основными сегментами без выраженного перекоса в пользу одного из них: покупатели выбирают как квартиры в новостройках и на вторичном рынке, так и индивидуальные дома.

Примерно по 33% приходится на первичный, вторичный рынок и столько же на ИЖС Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«У нас в равной степени развиты все сегменты. Если разделить по ним весь рынок, то примерно по 33% приходится на первичный, вторичный рынок и столько же на ИЖС. Такой баланс сейчас у нас складывается», – отметила директор агентства недвижимости «Партнеры» Изольда Габидуллина.

При этом структура ввода жилья не всегда совпадает со структурой спроса. В 2025 году в Зеленодольском районе ввели 169,7 тыс. кв. метров жилья – на 9,5% больше, чем в 2024-м, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета. Основная часть пришлась на ИЖС – 116,3 тыс. «квадратов», причем за год этот показатель вырос почти на 87%. Ввод многоквартирного жилья, напротив, сократился на 42,5%, до 53,4 тыс. кв. метров.

В начале 2026 года соотношение изменилось. За январь – май в районе ввели уже 180,8 тыс. «квадратов» жилья – больше, чем за весь 2025 год. При этом на первое место вышло многоквартирное строительство: на него пришлось 98,1 тыс. кв. метров, или более половины общего объема, тогда как на ИЖС – 82,7 тыс. «квадратов». Для сравнения: по итогам 2025 года индивидуальные дома обеспечивали более двух третей всего ввода.

При этом изменилась и структура ввода: если в 2025 году на ИЖС приходилось более двух третей построенного жилья, то в январе – мае 2026-го уже больше половины объема обеспечили многоквартирные дома.

Значительную часть многоквартирного строительства в районе обеспечивает Государственный жилищный фонд при Раисе Татарстана. В 2025 году по его программе в Зеленодольске ввели четыре многоквартирных дома – два на улице Паратской и два в микрорайоне Мирный на улице Сайдашева. Всего в них насчитывается 577 квартир: 144 предназначены для детей-сирот, еще 176 – для сотрудников ПОЗиСа и завода имени А. М. Горького, которым жилье предоставляется по договорам аренды.

Значительную часть многоквартирного строительства в районе обеспечивает Государственный жилищный фонд Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Ценовое преимущество перед Казанью

По уровню цен Зеленодольский район по-прежнему заметно выигрывает у Казани. По данным Яндекс Поиска по квартирам, в мае 2026 года медианная стоимость квартиры на первичном рынке здесь составляла 7,2 млн рублей – на 49% ниже, чем в Казани. На вторичном рынке показатель достигал 4,7 млн рублей, что на 53% ниже казанского уровня. Более свежих данных сервис пока не публиковал, однако, по словам опрошенных «Татар-информом» экспертов, с начала года цены практически не изменились.

Разрыв сохраняется и в цене квадратного метра. На первичном рынке медианная цена составляла 155 тыс. рублей за кв. м, на вторичном – 101 тыс. рублей за кв. м. В Казани же средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 265 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 206,6 тыс. рублей. По словам Изольды Габидуллиной, именно это ценовое преимущество позволяет Зеленодольску конкурировать с Казанью за покупателей жилья.

«У нас развитый зеленый, красивый город, который для многих становится альтернативой Казани» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зеленодольск – это мини-версия Казани. Цены на жилье здесь ниже, чем в столице, а доехать до нее можно за 30–40 минут благодаря развитию дорожной сети. Поэтому многие казанцы предпочитают покупать жилье именно здесь: за те же деньги можно приобрести более достойный вариант. В Зеленодольске есть вся необходимая инфраструктура – школы, детские сады, больницы, магазины, сфера услуг. У нас развитый, зеленый, красивый город, который для многих становится альтернативой Казани», – отметила собеседница информагентства.

Впрочем, стоимость не единственный критерий выбора жилья. По мнению члена Гильдии риелторов Татарстана Анастасии Гизатовой, покупатели также ориентируются на место работы и семейные связи.

«Основной фактор – это, конечно, бюджет покупки. Те, кому не хватает средств на квартиру в Казани, начинают рассматривать зеленодольское, высокогорское, лаишевское и пестречинское направления. Выбор также часто определяется местом работы или тем, где живут родственники. Например, сотрудники предприятий, расположенных на севере Казани, скорее выберут Зеленодольский район», – подчеркнула эксперт.

Дубровка и Ореховка традиционно считаются одними из самых престижных локаций для индивидуального жилищного строительства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интерес покупателей распространяется и на загородную недвижимость. Зеленодольское направление входит в число наиболее востребованных в Татарстане для строительства и покупки частных домов. При этом Дубровка и Ореховка традиционно считаются одними из самых престижных локаций для индивидуального жилищного строительства. Стоимость домов здесь достигает 25 и 20 млн рублей соответственно.

Новые точки роста жилищного строительства

Рост спроса и объемов ввода сопровождается расширением географии жилищного строительства. Сегодня новостройки возводят сразу в нескольких населенных пунктах района – от Зеленодольска и Васильево до Новой Туры, Айши и поселка Октябрьского. На рынке представлены как отдельные многоквартирные дома, так и масштабные проекты комплексного развития территорий.

Большинство новых проектов сосредоточено в микрорайоне Мирный, расположенном со стороны выезда в направлении Казани. Здесь на улице Столичной строятся ЖК «Хвойный» и «Акварели на ВЫСОТЕ», а на проспекте Строителей – ЖК «Иволга». Наряду с жилыми комплексами в городе реализуются и точечные проекты – отдельные многоквартирные дома, возводимые вне крупных кварталов.

Крупнейшим жилым проектом в районе эксперты называют ЖК «Васильевский остров» Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Еще одно направление представлено малоэтажной застройкой: так, на улице Кронштадтской девелопер «Бастион» строит жилой комплекс MERIDIAN CLUB.

Если в самом Зеленодольске новое строительство развивается преимущественно в уже сложившейся городской среде, то за его пределами появляются более масштабные проекты комплексного освоения территории.

Крупнейшим жилым проектом в районе эксперты называют ЖК «Васильевский остров», который федеральный девелопер ГК ТОЧНО строит в поселке Васильево в рамках комплексного развития территорий. На участке площадью 88 га появятся 64 дома высотой от 6 до 14 этажей общей площадью свыше 300 тыс. кв. м. Комплекс рассчитан примерно на 10 тыс. жителей. Здесь также построят школу на 1,2 тыс. мест, два детских сада, поликлинику, коммерческие объекты, общественные пространства и благоустроят набережную. Сдавать дома будут в несколько очередей, а завершить строительство планируют к 2032 году.

На границе Зеленодольска и села Айша строится ЖК «Зеленая Долина» Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Жилищное строительство идет и в других населенных пунктах района. В поселке Октябрьском возводится ЖК «ФоРест» с домами комфорт-класса и дворами без автомобилей. На границе Зеленодольска и села Айша строится ЖК «Зеленая Долина», где предусмотрены 17 домов высотой от семи до девяти этажей, детский сад, начальная школа, спортивные и торговые объекты. В Новой Туре продолжается строительство жилого комплекса «ТураНова».

Покупка под аренду: где вложения окупаются быстрее

Зеленодольский район интересен не только покупателям, которые приобретают жилье для собственного проживания. Благодаря более доступным ценам на квартиры по сравнению с Казанью он стал одним из направлений для инвестиционных покупок. Разница в стоимости жилья позволяет рассчитывать на более высокую доходность от сдачи недвижимости в аренду.

По данным Яндекс Поиска по квартирам, медианная ставка долгосрочной аренды квартиры в Зеленодольске составляла 18 тыс. рублей в месяц. Для сравнения: в Казани она достигла 33 тыс. рублей.

Несмотря на более низкие арендные ставки, доходность инвестиций в Зеленодольске оказывается выше за счет более доступной стоимости жилья. Так, валовая арендная доходность вторичного жилья в городе составляет около 4,6% годовых против 3,9% в Казани, а новостроек – 3% против 2,8% соответственно.

Валовая арендная доходность – это отношение годового дохода от аренды к стоимости квартиры без учета расходов на содержание жилья, налогов и возможных периодов простоя.

Срок окупаемости инвестиций во вторичное жилье в Зеленодольске составляет около 22 лет Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Более высокая доходность сокращает и расчетный срок окупаемости вложений. При нынешних ценах и ставках аренды расчетный срок окупаемости инвестиций во вторичное жилье в Зеленодольске составляет около 22 лет против 25,5 года в Казани. Для новостроек этот показатель оценивается примерно в 33 года против 35,6 года соответственно.

Как будет меняться рынок жилья

В ближайшие годы рынок жилья Зеленодольского района, по мнению экспертов, продолжит расти. Спрос на недвижимость здесь сохранится, а вслед за ним будут увеличиваться и цены.

По словам Изольды Габидуллиной, одновременно будет сокращаться и ценовой разрыв между Зеленодольском и Казанью. Причем этот процесс, по ее оценке, уже идет.

«Разрыв с Казанью сокращается практически каждый год – примерно на 10%. Зеленодольск развивается, появляются новые проекты и инфраструктура. Недвижимость в долгосрочной перспективе продолжает расти в цене, поэтому спрос на жилье здесь сохранится», – подытожила эксперт.

Дальнейшие изменения на рынке во многом будут связаны с «Большим Зеленодольском». По мере реализации проекта здесь будут появляться новые точки жилищного строительства, а само направление все теснее интегрироваться в рынок Казанской агломерации.