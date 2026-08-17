Молодые предприниматели России и Китая обсудят совместные проекты в Казани

Фото: пресс-служба Академии молодежной дипломатии

Около 40 молодых предпринимателей из России и Китая соберутся в Казани, чтобы найти деловых партнеров, обсудить выход на новые рынки и запуск совместных проектов. Молодежный трек «Молодые предприниматели России и Китая» пройдет с 16 по 19 августа в МВЦ «Казань Экспо» в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Организатором выступает Академия молодежной дипломатии.

Участниками трека станут предприниматели из обеих стран в возрасте до 40 лет.

Китайскую сторону представят руководители компаний, работающих в различных отраслях. Среди них – цифровая платформа для лесной промышленности Mutouyun Digital, производитель медицинского оборудования Yirong Digital Healthcare, занимающаяся экспортом автомобилей и логистикой Yida Prestige Auto, производитель промышленного компрессорного оборудования Zhejiang MeSong и дистрибьютор 3D-технологий KIMDA LLC.

В программе также примет участие Ассоциация производителей интеллектуального оборудования Цзиньцзяна.

Для молодых предпринимателей проведут нетворкинг-сессию и дискуссию «Бизнес нового поколения: как молодому предпринимателю найти ключевые ниши и начать сотрудничество с Китаем».

Кроме того, запланирована сессия «Китайский бизнес, добро пожаловать в Татарстан!» с участием руководства республики и форсайт-сессия «Бизнес-горизонты 2030».

В программу также включили промышленные туры по предприятиям и технопаркам Татарстана. Российские и китайские предприниматели посетят технопарк «Идея», ИТ-парк, технополис «Химград», промышленный парк «ИСКРА-ВОЛГА» и рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш».

Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова отметила, что молодежный трек ориентирован не только на обсуждение перспектив сотрудничества, но и на запуск реальных деловых проектов между Россией и Китаем. По ее словам, в прошлом году участники завершили программу с конкретными договоренностями.

В этом году программу расширили: в ней стало больше B2B-встреч и представленных отраслей. Кроме того, впервые российские и китайские предприниматели вместе отправятся на промышленные экскурсии, где смогут познакомиться с работой производств.

Принять участие в треке могут молодые предприниматели, работающие в IT, искусственном интеллекте, электронике, туризме, здравоохранении, образовании, зеленых технологиях, производстве, логистике, креативных индустриях и электронной коммерции.