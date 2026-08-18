Кто может не платить за капремонт жилья в Татарстане

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Жители многоквартирных домов ежемесячно получают квитанции с начислениями за капитальный ремонт. Собранные средства формируют фонд, из которого впоследствии финансируются работы по восстановлению или замене изношенных элементов общего имущества. Однако платить взносы должны не все собственники на общих основаниях. Кто в Татарстане имеет право на освобождение от этой обязанности или может уменьшить сумму платежа — в материале «Татар-информа».

Программа капитального ремонта

К работам в многоквартирных домах относятся текущий и капитальный ремонт, однако цели и порядок их финансирования отличаются.

Текущий ремонт выполняется для поддержания здания и его отдельных элементов в исправном состоянии. Такие работы обычно оплачиваются за счет регулярных платежей, которые собственники вносят управляющей организации, ТСЖ или ТСН. Речь может идти об устранении небольших повреждений, обслуживании оборудования и других работах, необходимых для нормальной эксплуатации дома.

Капитальный ремонт имеет более масштабный характер. Он предусматривает восстановление либо замену основных конструктивных элементов и инженерных систем здания. В рамках таких работ может проводиться, например, полная замена кровли, ремонт или обновление систем отопления, водоснабжения и других общедомовых коммуникаций.

Кто освобожден от взносов на капремонт в Татарстане

Как правило, собственники помещений в многоквартирных домах должны регулярно перечислять взносы на капитальный ремонт. При этом законодательство предусматривает ряд исключений, когда граждане полностью освобождаются от таких платежей либо взносы не начисляются по другим основаниям.

- собственники квартир, достигшие 80-летнего возраста;

- владельцы помещений в многоквартирных домах, официально признанных аварийными и предназначенными для сноса;

- собственники жилья в домах, включенных в программу реновации в рамках комплексного развития территорий;

- владельцы квартир в зданиях, которые изымаются для государственных или муниципальных нужд;

- Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Труда, а также граждане, имеющие полный комплект степеней ордена Славы или ордена Трудовой Славы.

Таким образом, наличие льготного статуса или особого статуса самого дома может стать основанием для освобождения от обязанности оплачивать капитальный ремонт.