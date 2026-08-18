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На главную ТИ-Спорт 18 августа 2026 10:25

Акинфеев рассказал, у кого из экс-игроков РПЛ был самый опасный удар

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Акинфеев рассказал, у кого из экс-игроков РПЛ был самый опасный удар
Фото: pfc-cska.com

Российский футболист, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, чьи удары были для него самыми опасными:

«Халк забивал с любой позиции. За 23 года профессиональной карьеры не встречал игрока с более сильным ударом (на второе место поставил бы Дениса Колодина — никогда не забуду, как он плюнул мне в девятку в нашем чемпионском матче-2006). Честно скажу, когда видел, что Халк замахивается, я понимал: если он попадет в ворота (а так бывало в 80-85% его ударов) — это гол. Я просто не успевал среагировать. Сила и точность такие, что вратарю невозможно быстро принять решение. Не удивлен, что Халк до сих пор забивает в Бразилии с 40 метров», — приводит слова Акинфеева Спортс.

Добавим, Игорю Акинфеев – 40 лет.

#игорь акинфеев
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