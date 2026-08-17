В Казани прошел первый этап чемпионата по беспилотным технологиям

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В ИТ-парке им. Башира Рамеева на киберспортивной арене «Кибер Парк Арена» состоялся первый этап первого Чемпионата по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан.

Согласно сообщению от организаторов, в торжественном открытии приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, председатель Совета регионального отделения «Движение Первых» Тимур Сулейманов, депутат Госсовета РТ Марат Бариев, замминистра спорта РТ Ильдар Садриев, директор ИТ-парка Руслан Власов и председатель Татарстанского отделения Федерации компьютерного спорта России Евгений Чекашов.

В рамках первого этапа - Мобильный гейминг (Mobile Legends: Bang Bang) приняли участие 17 команд, в том числе команда участников из Индонезии. Призовой фонд дисциплины составил 500 тысяч рублей. По итогам первого этапа победители распределились следующим образом:

1 место – NBT (Nota Bene Team), выигрыш 200 тысяч рублей.

2 место – RUK Build, выигрыш 110 тысяч рублей.

3 место – Лампочка, выигрыш 65 тысяч рублей.

4 место – Espada, выигрыш 40 тысяч рублей.

5 место – Garuda, выигрыш 30 тысяч рублей.

6 место – Ищем спонсора, выигрыш 25 тысяч рублей.

7 место – Rabotyagi, выигрыш 18 тысяч рублей.

8 место – Fortuna Clutch, выигрыш 12 тысяч рублей.

«Первый объединенный чемпионат по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан – масштабное спортивно-технологическое событие, организованное Академией наук РТ и Лигой Беспилотных Систем РТ «Три Стихии» при поддержке руководства республики, призванное объединить спортивный азарт и передовые инженерные разработки, продемонстрировать развитие беспилотных и робототехнических систем и стать площадкой для выявления талантливых спортсменов и конструкторов», – отметили организаторы.

Второй этап чемпионата состоится 28 августа в Лаишевском районе на аэродроме Караишево. В программе: гонки дронов, авиамодельный спорт, парусный спорт (гонки радиоуправляемых яхт) и навигационный марафон с наземными робототехническими комплексами. В 10:00 для гостей также пройдет выставка беспилотных технологий от ведущих производителей Татарстана.

Предварительная регистрация для спортсменов и гостей открыта до 28 августа на официальном сайте. К участию приглашаются команды по мобильному геймингу, а также спортсмены и конструкторы по всем направлениям.

Подробнее о том, как прошел первый этап чемпионата по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан, читайте в репортаже «Татар-информа» – Гейминг и гонки дронов: первый чемпионат беспилотных технологий в Казани.