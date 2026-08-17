Татарстан зовет Китай в совместные проекты: что предлагают бизнесу КНР

Татарстан рассчитывает расширить сотрудничество с Китаем сразу по нескольким направлениям. На форуме «РОСТКИ» сегодня говорили о беспилотной авиации, новых прямых рейсах, развитии ИИ и создании российско-китайской промышленной площадки в Лаишево.





Фото: rais.tatarstan.ru

«В низковысотной экономике Россия и Китай способны выстраивать эффективное партнерство»

Этим утром в Международном выставочном центре (МВЦ) «Казань Экспо» стартовала деловая программа форума «РОСТКИ: Россия и Китай», который проходит в четвертый раз. Ключевыми стали две сессии. Первая – о развитии низковысотной экономики. Так называют сферу, где дроны используют в сельском хозяйстве, транспорте, безопасности, доставке, логистике и других направлениях. В Китае для развития этого направления уже действует отдельная программа.

Татарстан должен стать одним из центров новой беспилотной экономики России, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на сессии «Низковысотная экономика: новый контур городской мобильности».

«Мы готовы рассматривать новые форматы взаимодействия, включая совместные пилотные проекты, создание зон отработки технологий и логистических коридоров. Убежден, что обмен компетенциями, совместные инициативы способны стать прочной основой долгосрочного российско-китайского партнерства в этой сфере», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Низковысотная экономика – одно из наиболее перспективных направлений технологического развития, в котором Россия и Китай способны выстраивать эффективное взаимодействие и партнерство, отметил Минниханов.

«Мы видим, каких впечатляющих масштабов достигла индустрия в Китае. Убежден, что в России сосредоточен значительный потенциал, который необходимо раскрывать в тесной кооперации с китайскими коллегами», – подчеркнул он.

По словам Раиса РТ, с учетом лучших мировых практик на республиканском уровне необходимо организовать межведомственную работу по развитию низковысотной экономики. «Нужно сформировать стратегические цели и задачи ее развития, объединить всю эту работу под одним центром компетенции и ответственности», – заметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России определят регионы для пилотного проекта по низковысотной экономике

Минтранс России готовит пилотный проект по формированию низковысотной экономики, сообщила советник министра транспорта РФ Анна Иоффе.

«В рамках конкурсного отбора планируется определить регионы, готовые до конца 2027 года запустить логистические сервисы с применением беспилотных авиационных систем. Каждый региональный проект будет строиться вокруг подтвержденных потребностей, грузооператора, ответственного заказчика, оператора», – рассказала она.

По словам Иоффе, результатом работы должна стать единая модель, которая будет распространена на другие регионы России.

Она также отметила, что Китай уже накопил большой опыт в производстве и применении гражданских беспилотных систем, которые используются в низковысотной экономике.

Иоффе считает, что Россия и Китай могут вместе испытывать беспилотные технологии, вырабатывать правила их применения и затем запускать такие проекты в большем масштабе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан нужно рассматривать как хорошую площадку для развития маловысотной экономики»

К 2030 году 35 регионов России оснастят инфраструктурой для беспилотной авиации, сообщил заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин.

«В Татарстане эту инфраструктуру мы уже создали. Поэтому регион нужно рассматривать как хорошую площадку для дальнейшего развития маловысотной экономики», – заявил он.

Потемкин добавил, что у взаимоотношений России и Китая сейчас очень важный этап «понимания подходов и технологий» для внедрения беспилотной авиации.

«В дальнейшем, полагаю, важно перейти от обсуждения позиций сторон к неким совместным проектам по стандартизации этих технологий. У нас есть сильные позиции, например, в технологиях связи, наблюдениях, предупреждении столкновений. У Китая по аналогичным направлениям есть свой накопленный серьезный опыт», – заметил он.

То же самое, по словам Потемкина, касается и вопросов сертификации беспилотных воздушных судов.

«Эти системы у нас развиваются пока, к сожалению, параллельно», – констатировал он.

Необходимо обсудить и сравнить подходы по оценке надежности и безопасности конструкции беспилотников, убежден замглавы Росавиации.

«Это важно, чтобы мы находили общие пути и потом смогли взаимно признавать полученные результаты и соответственно осуществлять трансграничные перевозки, начиная с грузов и так далее», – резюмировал он.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов отдал губернатору Амурской области пальму первенства в работе с Китаем

После полудня стартовала вторая ключевая сессия «Китайский бизнес, добро пожаловать в Татарстан!». Заранее состав участников не был объявлен, но он оказался очень значительным. Среди представителей Татарстана: Раис республики Рустам Минниханов, руководитель АИР РТ Талия Минуллина, глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, глава Минцифры РТ Илья Начвин и др. Свободных мест не было ни за круглым столом, ни в зале.

Минуллина представила Минниханова китайским коллегам как наиболее активного руководителя среди глав российских регионов, который выступает за работу с Поднебесной. Раис РТ с ней поспорил: «Есть еще более активный, мой коллега – Василий Александрович [Орлов]. Он даже на китайском может вам рассказать… Поэтому я не готов принять пальму первенства».

Приезд губернатора Амурской области Василия Орлова, который участвовал в круглом столе, и большой делегации региона на форум «РОСТКИ» в Казань Минниханов назвал достойным аплодисментов.

«Несмотря на то что из Благовещенска добираться до сюда не так близко, большая делегация Амурской области здесь. Давайте аплодисменты», – сказал Раис Татарстана.

Расстояние между Казанью и Благовещенском составляет около 5 тыс. км по прямой, а разница во времени – 6 часов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов предложил создать российско-китайскую промплощадку в Лаишево

Минниханов рассказал, что товарооборот между республикой и Поднебесной в прошлом году достиг рекордных значений и составил $3,35 млрд. Он привел примеры того, что Татарстан уже делает в сотрудничестве с Китаем. Например, компания Haier построила и запустила шесть заводов в Набережных Челнах, есть ряд совместных производств, которые находятся на территории на опережающего развития «Нижнекамск» и особой зоны «Алабуга».

В качестве перспективного направления Татарстан предложил бизнесу из КНР развивать сотрудничество с регионом в сфере промышленности в особой экономической зоне «Иннополис».

«Предлагаем китайским партнерам рассмотреть возможность формирования на территории индустриального парка Лаишево российско-китайской промышленной площадки для компаний, заинтересованных в локализации производства в Российской Федерации», – сказал Раис Татарстана.

По его словам, площадка расположена рядом с аэропортом и недалеко от Казани, что создает удобные условия для размещения предприятий.

«Мы готовы и поучаствовать в строительстве производственных площадей, чтобы бизнес мог быстро арендовать и начинать работу», – подчеркнул Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы готовы работать быстро, предметно, на результат»

Татарстан видит потенциал в расширении сотрудничества с китайскими партнерами в машиностроении, нефтехимии, высоких технологиях, электронике, энергетике, цифровых решениях, агропромышленном комплексе, перечислил Минниханов.

«Особенное значение для нас имеет переход от простых торговых поставок к более глубокому промышленному партнерству, созданию совместных производственно-исследовательских центров и технологических кластеров», – заявил Раис РТ.

По его словам, республика открыта для китайского бизнеса на всех этапах – от первичного входа на рынок до размещения высокотехнологичных производств и совместных разработок.

2026 год – перекрестный год образования России и Китая, что, по мнению Минниханова, открывает дополнительные возможности для расширения академических связей, подготовки кадров и реализации совместных инновационных инициатив. Раис сказал, что в этом году в Казани планируют провести юбилейный XV форум Ассоциации технических университетов России и Китая.

«Приглашаю китайские компании к активному сотрудничеству с Россией, ну и, конечно же, с Татарстаном. Мы готовы работать быстро, предметно, на результат», – заключил Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Казань предложили связать прямыми рейсами с Пекином, Чэнду и Сианем

Между Казанью и китайскими городами Шанхаем и Санья уже выполняются прямые авиарейсы. Власти Татарстана считают, что для дальнейшего развития сотрудничества необходимо расширять географию прямого авиасообщения. Так, руководитель АИР РТ Талия Минуллина выступила за запуск рейсов по маршрутам Казань – Пекин, Казань – Чэнду и Казань – Сиань.

Участником круглого стола стал генеральный директор московского офиса авиакомпании China Eastern Airlines Кан Сяофэн. Он сообщил, что на 31 июля между Казанью и Шанхаем выполнено 583 рейса, перевезено более 129 тыс. пассажиров.

«В текущих условиях наблюдается устойчивое восстановление спроса на деловые, туристические, образовательные поездки между Китаем и Россией. Также открываются широкие возможности в сфере евразийского транзита и грузовых авиаперевозок. Наша компания продолжит оптимизировать маршрутную сеть, углублять локализацию услуг», – сказал он.

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан и Шэньчжэнь договорились развивать сотрудничество в сфере ИИ

В завершение круглого стола в присутствии Минниханова Минцифры Татарстана и Шэньчжэньская ассоциация индустрии искусственного интеллекта (ИИ) подписали меморандум о взаимопонимании. Что подразумевает этот документ, «Татар-информу» рассказал глава Минцифры РТ Илья Начвин.

«Мы будем проводить работу с данной ассоциацией для того, чтобы было окно республики в Китайскую Народную Республику, также и обратно. Чтобы из Китайской Народной Республики мы могли разные компании и проекты предъявлять территории Татарстана для дальнейшего масштабирования уже на территории России и за пределами, возможно, ЕАЭС, стран СНГ и других», – сказал он.

Сотрудничество предполагает не только привлечение китайских компаний в Татарстан, но и продвижение республиканских разработок на рынок КНР. Например, регион может предложить решения с использованием ИИ для содержания муниципального имущества.

«Помимо Шэньчжэня, там [в Китае] есть еще провинции, которым мы могли бы предложить разные решения по содержанию муниципального имущества и другие вещи, связанные с искусственным интеллектом. Например, по тому, как у нас работает «ГосПромт» – наша система, которую мы недавно разработали. Все идут в создание своих больших языковых моделей, а мы же сделаем непосредственно подбор лучшей, исходя из запросов. Будем работать, смотреть, какие будут лучше направления заходить, то и будет делать», – сказал Начвин.

Фото: rais.tatarstan.ru

Делегация Татарстана в ноябре посетит Шэньчжэнь

Сотрудничество Татарстана и Китая, очевидно, продолжится за пределами четвертых «РОСТКов». Как заявила на круглом столе Талия Минуллина, в ноябре запланирована поездка делегации республики в Шэньчжэнь.

«В Шэньчжэнь делегация Татарстана планирует поехать по двум направлениям. Одно направление будет касаться обучения, перенятия опыта, второе направление связано с выставкой, которая проходит ежегодно в конце ноября», – также рассказал Начвин.

Судя по всему, имеется в виду 28-я Китайская международная ярмарка высоких технологий (CHTF), которая пройдет в Шэньчжэне с 26 по 28 ноября 2026 года.