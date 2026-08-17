Семьям участников СВО в Бугульме передали ордена Мужества
В Бугульме семьям восьми погибших участников специальной военной операции передали государственные награды. Торжественная церемония состоялась в зале боевой славы «Память».
Ордена Мужества родственникам военнослужащих передал глава Бугульминского муниципального района Дамир Фаттахов.
«Служить Родине – священный долг каждого мужчины. В ходе СВО наши ребята – солдаты, офицеры, добровольцы – отважно, плечом к плечу продолжают нести службу, делают все, чтобы мы с вами и будущие поколения жили под мирным небом. Бугульминцы тоже достойно выполняют боевые задачи, но иногда дорогой ценой, отдавая собственные жизни», – сказал Фаттахов.
Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены гвардии рядовой Валерий Ветерков, гвардии старшина Рустам Галиуллин, рядовые Ринат Гималов, Алексей Емельдяжев, Артур Залялутдинов, Владимир Мокроусов, гвардии рядовой Вячеслав Хисамеев и рядовой Илья Якунин.
Награды получили родные и близкие погибших военнослужащих.
Церемония завершилась минутой молчания в память о героях.
Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.