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СВО 17 августа 2026 10:01

Семьям участников СВО в Бугульме передали ордена Мужества

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Семьям участников СВО в Бугульме передали ордена Мужества
Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме семьям восьми погибших участников специальной военной операции передали государственные награды. Торжественная церемония состоялась в зале боевой славы «Память».

Ордена Мужества родственникам военнослужащих передал глава Бугульминского муниципального района Дамир Фаттахов.

«Служить Родине – священный долг каждого мужчины. В ходе СВО наши ребята – солдаты, офицеры, добровольцы – отважно, плечом к плечу продолжают нести службу, делают все, чтобы мы с вами и будущие поколения жили под мирным небом. Бугульминцы тоже достойно выполняют боевые задачи, но иногда дорогой ценой, отдавая собственные жизни», – сказал Фаттахов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены гвардии рядовой Валерий Ветерков, гвардии старшина Рустам Галиуллин, рядовые Ринат Гималов, Алексей Емельдяжев, Артур Залялутдинов, Владимир Мокроусов, гвардии рядовой Вячеслав Хисамеев и рядовой Илья Якунин.

Награды получили родные и близкие погибших военнослужащих.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Церемония завершилась минутой молчания в память о героях.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.

#СВО
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