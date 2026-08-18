Проект СИБУРа по производству полиэтилена мПА в Нижнекамске готов на 70%

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Прогресс проекта строительства производства металлоценового полиэтилена мощностью 300 тыс. тонн в год на нижнекамском предприятии СИБУРа составляет 70%. Объем инвестиций – 48 млрд рублей.

Проект – часть масштабной программы СИБУРа по развитию производств в Татарстане, общим объемом инвестиций 600 млрд руб. Ее реализация позволяет создать в республике полный цикл производства современных синтетических материалов для строительства, автопрома, медицины и других отраслей на основе сырья комплекса ЭП-600.

Сырьём для установки является этилен комплекса ЭП-600, который начал работу в 2025 году. В проект было вложено 200 млрд рублей. В настоящее время на сырье олефинового комплекса работает первое в России и СНГ производство гексена, запущенное по собственной технологии СИБУРа.

Все этапы работ по созданию производства металлоценового полиэтилена идут с опережением графика. На площадку поставлено 95% технологического оборудования. Смонтировано ключевое оборудование установок разделения пропана и азота, предполимеризации, в том числе, петлевой реактор, узел подготовки катализатора. Для поставки оборудования и материалов привлечены машиностроители и производители из России и дружественных стран.

Ввод установки в эксплуатацию планируется на 2027 год.

Новое производство станет важным этапом формирования в Нижнекамске полного портфеля высокомаржинальных производных этилена. Также в высокой степени готовности находятся мощности по выпуску стирола, этилбензола и полистирола. После завершения проектов предприятие увеличит глубину переработки этилена и долю продукции высоких переделов.

Металлоценовый полиэтилен отличается высокой прочностью на растяжение, устойчивостью к повреждениям и высоким глянцем. Эти свойства делают его востребованным материалом для гибкой упаковки, включая стрейч- и FFS-плёнки. Он также применяется при производстве гофрированных труб, пенополиэтилена, бытовой техники, а также в автомобильной промышленности и строительстве.

Использование материала позволяет сократить расход стрейч-плёнки на упаковку одной единицы до 1,5 раза. Более низкая температура сварки повышает скорость работы упаковочного оборудования.

Для повышения экологичности комплекса предусмотрена установка новой ректификационной колонны. Она обеспечит возврат газов, используемых при производстве полиэтилена, в производственный цикл и позволит снизить нагрузку на окружающую среду.

Для ускорения работ на отдельной площадке организована модульная сборка металлоконструкций. Здесь выполняются укрупнение строительных конструкций, металлоконструкций, а также их монтаж небольшими модулями. Такой подход позволяет минимизировать риски и соблюдать график реализации проекта. В строительно-монтажных работах на площадке планируется задействовать около 1 000 строителей.

«За последние 4,5 года СИБУР инвестировал в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Нижнекамска более 350 млрд рублей. За это время были созданы и запущены производства этилена и гексена, значительно повышен уровень автоматизации основных производств, построен и введён в эксплуатацию ремонтно-механический завод, обновлена социальная и образовательная инфраструктура города. Будущий запуск производства металлоценового полиэтилена – это очередной шаг по качественному развитию нашего производства в Нижнекамске. «Нижнекамскнефтехим» получит возможность выпускать премиальные марки полиэтилена и полностью обеспечит потребности в них рынки России и стран СНГ. Реализация проектов происходит в условиях санкций и высокой стоимости заемного финансирования, что ограничивает текущие финансовые результаты. Мы уверены в потенциале инвестиций – они уже дают ощутимые результаты: наши производства наращивают выпуск продукции в сложной макроэкономической среде», – отметил Игорь Климов, член правления – исполнительный директор СИБУРа, председатель правления «Нижнекамскнефтехима».

Производство с использованием современного катализатора, разработанного в «СИБУР Инновациях», позволит создавать уникальные продукты для медицины, сельского хозяйства и автомобильной промышленности.

В текущем году, помимо монтажа основного оборудования установки металлоценового полиэтилена, планируется завершить строительство этиленопровода «Нижнекамск – Казань», в который вложено 35 млрд рублей.