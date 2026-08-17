Расходы семей на образование детей и доступность жилья обсудили в Казани

Депутаты, эксперты и представители родительского сообщества обсудили меры поддержки женщин и материнства в Казани. Среди основных тем встречи – растущие расходы семей на образование детей, соблюдение норм по домашним заданиям, борьба со школьной травлей, помощь неполным и многодетным семьям, алиментная политика и доступность жилья.





Фото: Ассоциация негосударственного образования

Среди приглашенных экспертов: член Экспертного совета Госдумы РФ по образованию и молодежной политике Роман Султанов и депутат Государственного Совета Республики Татарстан Руслан Юсупов.

Депутаты Госдумы предлагают ввести материнскую зарплату

Началась встреча с самого важного. По официальной статистике, женщина тратит на быт, заботу о детях и их воспитание не меньше четырех часов в день. Однако участницы встречи заверили – в реальности эта цифра гораздо выше.

При этом женщины зарабатывают в среднем на 34% меньше мужчин. Забот больше, а возможностей для самореализации и достойного заработка – меньше.

«Это несправедливость, которую мы не можем игнорировать. Депутаты Госдумы предлагают ввести материнскую зарплату. Женщина, которая растит детей, управляет домом и при этом работает, не должна быть в проигрыше», – считает Султанов.

Фото: Ассоциация негосударственного образования

Сборы ребенка в школу обходятся более чем в 50 тыс. рублей

Отдельным вопросом стали финансовые затраты на подготовку к школе. По данным ВЦИОМ, средние расходы на одного школьника в 2025 году составили 52,3 тыс. рублей, что на 18% больше, чем годом ранее.

С учетом репетиторов, кружков, техники и других сопутствующих трат образование становится для семей с двумя-тремя детьми весьма заметной статьей бюджета.

Эксперты подчеркнули, что необходимо строго соблюдать уже существующие гарантии: учебники и обязательные учебно-методические материалы должны предоставляться бесплатно, родители не должны финансировать то, что школа обязана обеспечить.

Эксперты призвали следить за реальной нагрузкой школьников

Еще одной важной темой стало соблюдение норм по объему домашних заданий.

С сентября 2025 года Минпросвещения ограничило их: от 1 часа в первом классе до 3,5 часа в 9–11 классах. Однако участники встречи отметили, что важен не норматив на бумаге, а его фактическое соблюдение.

Домашнее задание должно быть рассчитано на самостоятельное выполнение ребенком. Если систематически требуется помощь взрослого или репетитора – это сигнал о неправильно организованном образовательном процессе.

Фото: Ассоциация негосударственного образования

Для борьбы с травлей предложили закрепить единый алгоритм действий школ

Остро прозвучала тема школьной травли. Участники встречи отметили необходимость законодательно закрепить понятие травли и создать единую государственную систему профилактики и предупреждения таких случаев.

Школа должна обладать четким алгоритмом действий: фиксация обращения, сроки реакции, работа психолога, защита пострадавшего и ответственность за бездействие. По этой теме уже прошел круглый стол, по итогам которого инициированы законодательные изменения.

Для молодых семей предложили «народную ипотеку» под 3%

В ходе встречи также участники обсудили недоступность жилья для молодых семей и необходимость развития социального предпринимательства.

Было предложено создать «народную ипотеку» под 3%, упростить доступ к земельным участкам для многодетных семей, а также налоговые и административные льготы для социальных предпринимателей, которые создают рабочие места и решают социальные проблемы в регионах.