В Татарстане создано отделение Федерации кикбоксинга России

Фото: филиал Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан

В Министерстве спорта РТ состоялось учредительное собрание отделения Федерации кикбоксинга России в Республике Татарстан. Мероприятие прошло под эгидой филиала Российского союза боевых искусств по РТ.

Участников и гостей приветствовали заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев и президент филиала РСБИ по РТ Фархат Хуснутдинов. Модератором встречи выступил руководитель исполнительного комитета РСБИ по РТ Александр Даренков.

«Федерация кикбоксинга России приняла решение о создании отделения в Татарстане, чтобы вывести развитие этого вида спорта в регионе на новый уровень. Руководство ФКР высоко оценивает многолетний вклад Министерства спорта РТ и Федерации кикбоксинга РТ в популяризацию кикбоксинга. Ярким примером совместной работы стал успешно проведенный в 2023 году Кубок России по кикбоксингу в Казани», – отметил Александр Даренков.

Кроме того, спортивный функционер подчеркнул, что сегодня особенно важно оперативно развивать новые направления – в том числе студенческий и профессиональный кикбоксинг. Позиции Федерации кикбоксинга России и Министерства спорта Татарстана в этом вопросе полностью совпадают.

В состав учредителей регионального отделения ФКР вошли:

– тренер высшей категории, советник руководителя исполкома РСБИ по РТ по взаимодействию с правоохранительными органами, член комитета ФКР по развитию студенческого кикбоксинга России Ильнур Гарипов (Казань),

– мастер спорта России, член сборной команды России, действующий профессиональный спортсмен Руслан Хаитов (Набережные Челны),

– тренер первой категории, член ФСО «Динамо» Бахром Саломов (поселок Высокая Гора),

– тренер высшей категории, спортивный судья первой категории Илья Цимже (Нижнекамск),

руководитель исполкома РСБИ по РТ, заслуженный тренер РТ, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, член общественного совета Министерства спорта РТ Александр Даренков (Казань).

По рекомендации ФКР, Министерства спорта и РСБИ председателем отделения единогласно избран Ильнур Гарипов, который развивает кикбоксинг в Татарстане с 2003 года.

Ключевые роли в новой структуре распределены следующим образом:

– куратор работы отделения от РСБИ и Министерства спорта РТ – Александр Даренков,

– главный тренер сборной команды РТ и руководитель Закамской зоны – Руслан Хаитов,

– старший тренер разделов «лайт‑контакт» и «пойнт‑файтинг», куратор адаптивного кикбоксинга – Бахром Саломов,

– ответственный за развитие профессионального кикбоксинга – Илья Цимже,

– ревизор и бухгалтер отделения – Гульнара Халитова,

– секретарь и руководитель методического отдела – Дамир Лутфуллин.

«Все наши коллеги – профессионалы своего дела, и они используют весь свой опыт для развития кикбоксинга в республике», – подчеркнул Александр Даренков.