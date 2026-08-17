Врач рассказала, каким овощем можно заменить хлеб

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, каким овощем можно заменить хлеб. По ее словам, этот овощ – не что иное, как кабачок.

«Кабачок можно есть сырым, заменив им хлеб. Он прекрасно сочетается с сыром. Можно сделать бутерброд — это будет вкусно. Еще кабачки можно использовать в качестве ингредиента для смузи: смешивать с фруктами и ягодами. Лучше всего дополнит кислинка (например, апельсин) и какие-то продукты с резким вкусом (например, клубника). Кабачок можно всегда добавлять в суп. И он отлично сочетается с мясом и птицей в любом виде», — приводит мнение эксперта «Радио 1».

В отличие от хлеба, кабачок является диетическим продуктом и его можно употреблять в больших количествах. Кроме того, это кладезь клечатки. Овощ очень полезен для организма, поскольку, соединяется с межклеточной жидкостью и несет в себе огромное количество полезных веществ.

«Переесть кабачок невозможно, потому что суточная норма варьируется от 400-500 граммов, а это полкило. Вряд ли кто-то сможет столько съесть, это ведь не черешня!» — подытожила Дюваль.