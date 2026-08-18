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Происшествия 18 августа 2026 10:41

ФСБ поймала агента ГУР Украины в Рязанской области

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Агента Главного управления разведки Минобороны Украины задержали в Рязанской области сотрудники ФСБ. По данным правоохранителей, злоумышленник собирал сведения об объектах Министерства обороны России, ОПК и ТЭК.

Мужчина родился в 1982 году в РСФСР, но, по данным ФСБ, до 2022 года у него было украинское гражданство. На задержанного завели дело о госизмене, мужчину арестовали, передает ТАСС.

Агент ГУР дал признательные показания. По его словам, он прекратил сотрудничать с Киевом только в связи с задержанием.

«Из-за невозможности по семейным обстоятельствам вернуться на Украину, я принял решение работать на украинскую разведку. Для этого я в мессенджере Telegram установил контакт с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в интересах которого добывал и передавал разноплановую разведывательную информацию в отношении объектов оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов и Министерства обороны Российской Федерации», – приводит агентство слова арестованного.

Ранее сообщалось о задержании 54-летнего жителя Севастополя, завербованного СБУ. Мужчина, общаясь с украинскими кураторами, использовал псевдоним «Гюнтер».

#госизмена #фсб россии #арест
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