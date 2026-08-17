Студентов Татарстана научили правилам самопрезентации и цифрового этикета

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Более 1,3 тыс. студентов из Татарстана, других регионов России и зарубежных стран стали участниками XII Студенческого образовательного форума «Лига Форум», который проходит в Набережных Челнах. В этом году его программа впервые получила международный формат. В просветительскую программу форума вошли мероприятия Российского общества «Знание».

«Лига Форум» – один из флагманских проектов Лиги студентов Татарстана. Темой форума в 2026 году стала «Время тех, кто осознает. Выбирает. Проявляется.». Она посвящена личному и социальному развитию студентов.

Программа включает образовательные занятия, встречи с экспертами, командные и интерактивные форматы, а также спортивные и культурные мероприятия.

Одна из смен форума – «Лига развития» – проходит на базе детского оздоровительного лагеря «Следопыт». Она объединила студентов колледжей и вузов Татарстана. Участники обсуждают лидерство, работу в сообществах, построение карьеры, самопрезентацию, эмоциональный интеллект и способы сохранить баланс между учебой, активной жизнью и личным развитием.

Одним из мероприятий стал открытый диалог «Этикет в 2026 году: искусство говорить и быть услышанным». Лектор Российского общества «Знание», телеведущая, искусствовед и историк моды Мария Третьякова рассказала студентам об основах успешной самопрезентации, образе и стиле современного человека, этикете и дресс-коде, а также о вербальной и невербальной коммуникации.

Третьякова объяснила, что в эпоху цифровых коммуникаций классические нормы этикета не теряют актуальности, а, напротив, становятся инструментом для формирования доверия и долгосрочных отношений.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

По ее словам, первое впечатление о человеке формируется за доли секунды, а впоследствии изменить его бывает крайне сложно. Для студентов, которым вскоре предстоит выйти на рынок труда, понимание этого принципа влияет уже не только на соблюдение правил этикета, но и на конкурентоспособность.

Третьякова отметила, что современному специалисту недостаточно быть профессионалом – важно уметь правильно представить свои компетенции окружающим. Речь при этом идет не о создании искусственного образа, а об осознанном позиционировании, при котором стиль, речь, жесты и даже умение выдерживать паузу помогают человеку показать свою ценность.

Во время встречи лектор подробно разобрала основные элементы современной самопрезентации. В частности, она рассказала, как меняется деловой дресс-код в условиях, когда онлайн– и офлайн-встречи требуют разных подходов к внешнему виду. Студенты также узнали, как язык тела и интонация влияют на восприятие сказанного.

Отдельное внимание Третьякова уделила цифровому этикету – правилам переписки, использования голосовых сообщений и поведения во время видеозвонков. Эти форматы коммуникации, по ее словам, стали полноценной частью современной деловой культуры.

Лектор подчеркнула, что этикет не следует воспринимать как набор устаревших запретов. Сегодня это гибкая система инструментов, которая помогает эффективно общаться в разных ситуациях.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

В завершение встречи участники вместе с Третьяковой обсудили, как сохранить индивидуальность и одновременно учитывать ожидания разных аудиторий. Они пришли к выводу, что в основе успешной коммуникации лежат уважение к собеседнику и искренний интерес к нему.

После «Лиги развития» в рамках форума пройдут еще две смены. «Лига усиления» предназначена для молодых лидеров, активистов и руководителей студенческого самоуправления из регионов России. Участниками «Лиги интеграции» станут иностранные студенты и представители зарубежных вузов.

Международная смена будет посвящена в том числе межкультурной коммуникации и интеграции. Часть образовательной программы проведут на английском языке, также в нее включат элементы знакомства с русским языком.

Организаторами форума выступают Правительство Татарстана, Министерство по делам молодежи республики и Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан». Форум проходит при поддержке Министерства образования и науки Татарстана, Совета ректоров вузов и Совета директоров профессиональных образовательных организаций республики.