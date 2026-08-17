Цзяо Цзянь: Китайские туристы проявляют большой интерес к медтуризму в России

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Представители Китая проявляют большой интерес к медицинскому туризму в России, особенно в части репродуктивных технологий и лечения в арктической зоне. Об этом журналистам на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» заявил ректор Китайско-Российского исследовательского института биофармацевтики, академик Цзяо Цзянь.

По его словам, китайских туристов привлекает российский климат. «В Китае климат влажный, душно, жарко. А в России много районов, которые находятся в Арктике. Это очень интересно для китайских туристов», – отметил он.

Кроме того, в Китае вспоминают, что именно в таком климате «закалялась сталь» – формировались характер, воля и здоровье.

Особый интерес, по словам Цзяо Цзяня, вызывают российские репродуктивные технологии. В Китае долгое время действовала политика «одна семья – один ребёнок», и сейчас многие семьи хотели бы иметь больше детей, но сталкиваются с медицинскими проблемами.

«В России есть подобные технологии, опыт. Можно организовать лечение во время путешествия и разрешить проблемы. Это не только семейное счастье, но и серьёзная проблема для государства и народа», – подчеркнул он.