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Общество 17 августа 2026 15:35

Рэпер Канье Уэст приедет в Россию с концертами

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Американский рэпер Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене», сообщило агентство Say Agency.

Стоимость билетов, по данным сайта мероприятия, составляет от 9 тыс. до 160 тыс. рублей. При этом самые дешевые билеты разобрали за первый час после старта продаж.

Канье Уэст – американский рэп-исполнитель, который неоднократно оказывался в центре скандалов. В частности, внимание общественности привлекают откровенные наряды его возлюбленной Бьянки Цензори.

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