«Нихао» Минниханова, китайский чак-чак и сычуаньская опера: как открылись РОСТКИ

Китайские фонарики, панда в деловом костюме, робот в тюбетейке и сладость, подозрительно похожая на чак-чак, – так встретили гостей «РОСТКИ-2026» в Казани. Что происходило на площадке в первый день форума и о чем говорили на открытии – в репортаже «Татар-информа».





«Казань Экспо» изобиловала сегодня красным цветом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Красные фонарики и Минуллина в небесно-голубом

Казань в четвертый раз принимает российско-китайский форум. Ставшая уже традиционной площадка «Казань Экспо» изобиловала сегодня красным цветом – павильоны украшены декоративными панно и повсюду висели китайские фонарики. Для китайской культуры это особый цвет: он символизирует удачу, счастье и процветание, так что для форума о сотрудничестве двух стран выбор оказался более чем говорящим.

На площадке можно было встретить «панду» – эксперт одного из банков встречал гостей в строгом деловом костюме с плюшевой головой китайского медведя.

Гостей стенда Татарстана ждал робот в тюбетейке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гостей стенда Татарстана ждал робот в тюбетейке, сменивший привычный зеленый национальный костюм на бордовый. Он рассказывал о республике и даже успел побыть героем телевизионного интервью. На огромном экране за его спиной сменялись виды Казани и кадры с российско-китайских встреч.

Талия Минуллина с большим вниманием подбирает наряды к тематическим форумам Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Хозяйка форума – глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, которая с большим вниманием подбирает наряд к тематическим форумам, в этот раз надела голубой костюм с жакетом со стойкой, отсылающим к восточному крою. В современной трактовке китайской цветовой символики синий и голубой связывают со спокойствием, доверием, гармонией и обновлением. Волосы она собрала наверх и закрепила декоративными палочками – традиционный для китайской культуры аксессуар для прически. Такие шпильки использовались в Китае на протяжении многих веков и были не просто украшением, но и частью традиционного образа.

В целом на форуме можно встретить множество людей с национальными элементами в одежде, причем как китайскими, так и татарскими и российскими.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Печенье с предсказанием для Раиса

Одна из наиболее интересных частей форума – выставка. С утра на ней побывал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

У стенда крупного российского банка гостей ждала знакомая многим «китайская» забава – печенье с предсказаниями. Одно из них досталось Рустаму Минниханову. Правда, как выяснил корреспондент «Татар-информа», предсказания здесь оказались с коммерческим подтекстом: на бумажке внутри обещали, что сотрудничество с банком непременно принесет успех в бизнесе.

Отдельное место на «РОСТКАХ» в этом году отвели медицине. Глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев устроил для гостей настоящую экскурсию по профильным стендам. Показывать было что: от новых медицинских инструментов и оборудования до роботов-помощников, которые уже могут взять на себя часть работы врачей и медперсонала.

Пространство разделили на пять тематических зон: дерево, огонь, землю, металл и воду. В каждой собрали свои активности, связанные с культурой и историей Китая Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ

Пять стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода

Почти половину выставочного павильона в этом году отдали культуре. Уже не первый год на «РОСТКАХ» работает «Зона перекрестных культур» – здесь вместо деловых переговоров гостей ждут мастер-классы, выставки и знакомство с национальными ремеслами.

Пространство разделили на пять тематических зон: дерево, огонь, землю, металл и воду. В каждой собрали свои активности, связанные с культурой и историей Китая.

Особенно заметной в этом году стала выставка, которую подготовил Казанский федеральный университет.

«Здесь у нас представлена уникальная коллекция китайской живописи. Это проект, который был реализован под контролем непосредственно Си Цзиньпина (лидера Китая, – прим. Т-и). И наш университет стал единственным, кто получил копию издания в подарок», – объяснила гостям министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Сычуаньская опера и китайский чак-чак

На сцене тем временем развернулась настоящая Сычуаньская опера – зрителям показали сцену из постановки «Охота на орла». И этим культурная программа не ограничится: все два дня форума здесь будут сменять друг друга российские и китайские коллективы с национальными танцами, музыкой и театральными номерами.

Отдельный стенд на выставке посвятили китайским угощениям, которые в последние годы становятся все популярнее и в России. Особое внимание Рустама Минниханова привлекла шачима из Синьцзяна – сладость из теста, которая внешне очень напоминает чак-чак.

Однако корреспондент «Татар-информа» опытным путем выяснил: на внешнем сходстве родство почти заканчивается. Шачима заметно мягче чак-чака, а во вкусе чувствуется легкая молочная нота. Получился неожиданный гастрономический мостик между татарской и китайской кухней.

«Добрый день! Хәерле көн! Исәнмесез! Нихао, дорогие друзья»

На церемонии открытия форума Минниханов поприветствовал гостей на трех языках.

«Добрый день! Хәерле көн! Исәнмесез! Нихао, дорогие друзья! Отрадно, что татарстано-китайские связи крепнут с каждым годом и становятся значительным вкладом в надежное партнерство наших стран. Наш товарооборот в прошлом году достиг рекордного значения и составил 3,35 млрд долларов США. Китай – главный инвестор нашей республики», – отметил Раис РТ.

Форум проходит с 2023 года и за это время стал одной из главных площадок для сотрудничества регионов России и Китая. Здесь встречаются представители власти, бизнеса, науки, образования и культуры, а договоренности затем превращаются в новые проекты, совместные производства и образовательные программы, отметил Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В России есть ВЭФ, ПМЭФ. А в центре этого – «РОСТКИ»

Отношения России и Китая последовательно развиваются уже много лет. В этом году страны отмечают 30-летие партнерства и 25-летие Договора о добрососедстве, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«С января по июнь 2026 года объем двустороннего товарооборота между Россией и Китаем достиг 159 млрд долларов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. Вполне возможно, что по итогам года будет установлен новый исторический максимум», – подчеркнул он.

Форум «РОСТКИ» стал важной площадкой диалога представителей бизнеса двух стран, продолжил посол.

«В России проводится много важных форумов: Дальневосточный, Петербургский. Но в центре всего этого – «РОСТКИ», – улыбнулся Ханьхуэй и сорвал град аплодисментов у зрителей церемонии.

По его словам, важно максимально эффективно использовать ресурс форума для расширения сотрудничества между странами, чтобы вывести его на новый уровень.

С мнением посла согласился и заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, который призвал наращивать сотрудничество в разных областях.

«Мы надеемся, что эти два дня форума дадут новый импульс сотрудничеству между нашими странами и не только войдут в историю, но и положительно повлияют на взаимодействие наших стран», – заявил Бабаков.

Далее стартовала и деловая программа форума. В ней предусмотрены 19 треков, а ключевой темой пленарного заседания станет подготовка кадров для развития экономического сотрудничества России и Китая.

Видео: © Арсений Каримов / «Татар-информ»