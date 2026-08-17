В Челнах назвали самые востребованные профессии с зарплатой до 240 тыс. рублей

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В Набережных Челнах работодатели особенно активно ищут квалифицированных рабочих – на такие вакансии приходится около 80% общей потребности рынка труда. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Центра занятости населения города и Тукаевского района Татьяна Быданова.

Сейчас в банке вакансий Центра занятости насчитывается более 7 тыс. предложений. При этом на одного зарегистрированного безработного приходится 17 вакансий, а уровень безработицы в городе составляет всего 0,14%.

В числе самых востребованных специалистов – слесари механосборочных работ, операторы автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, электрогазосварщики, транспортировщики, клепальщики и операторы логистических работ.

Высокий спрос сохраняется и на специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Работодателям требуются полицейские, медсестры, фельдшеры, врачи и воспитатели.

При этом востребованные рабочие профессии позволяют рассчитывать и на высокую зарплату. К примеру, водителю-экспедитору в ООО «ТЭМПО-Логистик» предлагают до 240 тыс. рублей в месяц. В ПАО «КАМАЗ» электрогазосварщик может получать до 200 тыс. рублей, столько же – слесарь-электрик по ремонту электрооборудования в ООО «КЛЕВЕР ТРАК».

До 172 тыс. рублей составляет зарплата врача скорой медицинской помощи, до 170 тыс. рублей – начальника строительно-монтажного участка.

По словам Быдановой, в зависимости от квалификации и разряда зарплаты по представленным вакансиям варьируются от МРОТ до 240 тыс. рублей.