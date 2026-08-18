Момент столкновения 15-летнего мотоциклиста с авто в Нижнекамске попал на видео

ДТП с участием 15-летнего подростка на мотоцикле произошло в минувшие выходные возле дома № 72 по улице Сююмбике в Нижнекамске. Момент аварии попал на видео.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, водитель автомобиля «Лада», по предварительным данным, при повороте на лево не предоставил преимущество двигающемуся мотоциклу, под управлением 15-летнего подростка. Произошло столкновение.

На записи видно, что после ДТП подросток поднялся, однако, как рассказали агентству в ГАИ, паренька госпитализировали. Водительского удостоверения, разумеется, у него не было.

Ранее «Тататр-информ» сообщал, что две жительницы Татарстана пойдут под суд – женщины подарили несовершеннолетним сыновьям мотоцикл и мопед. Один из подростков попал в ДТП, получив различные травмы.