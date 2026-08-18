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Политика 18 августа 2026 10:29

ЦИК РФ исключил партию «Яблоко» из бюллетеня на выборах в Госдуму

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Центральная избирательная комиссия России внесла изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы, исключив из списка партию «Яблоко». Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК во вторник.

Решение принято после вступления в силу решения апелляционной коллегии Верховного суда РФ. В бюллетене осталось 10 партий, их нумерация не изменилась. Ранее исключенная партия занимала вторую строчку.

#цик рф #Выборы-2026
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