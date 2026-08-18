ЦИК РФ исключил партию «Яблоко» из бюллетеня на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России внесла изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы, исключив из списка партию «Яблоко». Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК во вторник.

Решение принято после вступления в силу решения апелляционной коллегии Верховного суда РФ. В бюллетене осталось 10 партий, их нумерация не изменилась. Ранее исключенная партия занимала вторую строчку.