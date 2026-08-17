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Экономика 17 августа 2026 13:29

В Казани ресторан у Волги выставили на продажу за 95 млн рублей

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В Казани ресторан на первом этаже гостиничного комплекса выставили на продажу за 95 млн рублей. Объект расположен на улице Краснококшайской, 123.

Площадь помещения составляет 309,1 кв. м. Это значит, что стоимость квадратного метра оценивается в 307 тысяч рублей. Ресторан работает с 2024 года.

В стоимость продажи входят кухонное и технологическое оборудование, мебель, инвентарь и другое оснащение ресторана. В объявлении указано, что лестничные пролеты, лифтовые холлы и другие места общего пользования в состав продаваемого помещения не входят.

В первом полугодии 2026 года оборот ресторанов, кафе, баров и других заведений общепита в Татарстане вырос на 8% и составил 55 млрд рублей.

#рестораны #рестораны Казани #казанские рестораны #кафе и рестораны
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