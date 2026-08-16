Почти без моментов и удача с пенальти: как «Рубин» спасся в Ростове
Артига снова не смог победить: как «Рубин» ушел от поражения с «Ростовом»
К 4 туру мы, казалось, должны были увидеть видоизмененный «Рубин»: ушел Даку, нужно что-то придумывать в защите. В общем, вопросов жизнь подбросила Франку Артиге вагон и маленькую тележку. Часть из них решить или хотя бы понять, как решать, надо было вчера в матче с «Ростовом». Получилось ли у казанцев нащупать свою игру – в материале «ТИ-Спорта».
«Омар Мальдонадо», ошибка обороны
За два часа до начала игры я оказался на территории главной артерии Ростова – на мосту над рекой Дон. Он разделяет город на два полушария – в одном из них как раз и находится стадион. Тут же замечаю семью с шарфами местной команды, правда, следовали они почему-то в противоположную от спортивного объекта сторону.
У самого стадиона не сказать, что биток, но вполне «рабочая», с точки зрения болельщиков, ситуация – некоторые уже ждут своего прохода через пункт досмотра, а кто-то обратил свой взор на сувенирный магазин. Кстати, отметим, что в итоге на матч, по подсчетам службы безопасности, пришли 9579 человек.
Да и игра обещала нам интересный сюжет. Потому что обеим командам было что доказывать. Франк Артига даже пошел на небольшие изменения – с первых минут появились, например, Иву, Сиве и Игнатьев. И остался в запасе Илья Рожков.
«Всю неделю Рожков был вне общей группы – у него были болевые ощущения в области приводящей мышцы. В общей группе он провел только одну тренировку. Накануне матча Илья сообщил нам, что эти ощущения прошли и он может находиться вместе с командой. Но ввиду того, что это мышечное повреждение, мы поняли, что игрок не готов сыграть 90 минут», – рассказал Артига «ТИ-Спорту».
Стало понятно, что испанец ищет варианты, и пока эти поиски продолжаются, как говорится, не судим строго. Но не только тренер казанской команды преподнес сюрприз. Вот и диктор на стадионе удивил приехавших казанских болельщиков и журналистов при оглашении стартовых составов: Дениль Мальдонадо вдруг стал Омаром, а Андерсон Арройо мог смело менять имя на Кордоба. Да, именно так его назвали на арене.
Сама игра в первом тайме протекала по классическому для нынешнего «Рубина» сценарию. Хоть какой-то опасный момент гости из столицы Татарстана сумели создать лишь на 12-й минуте: Иву перехватил мяч, вошел в штрафную и пробил. Мяч смягчили и не дали ему долететь до створа два защитника.
Спустя примерно еще столько же минут опасный навес «Ростова» со штрафного, и тут Евгению Ставеру пришлось если не прыгать, то точно быть начеку на линии ворот. Да и пропустили казанцы снова до очевидного просто (где-то мы это уже слышали): потеря мяча в центре, быстрая передача вперед от хозяев, Тесленко неудачно скинул, пас Олусегуна на Сулейманова в обрез Вуячича – и бедный Ставер уже ничего не может сделать.
Артига, конечно, размахивал руками, показывая, как и что надо делать, но творческий потенциал в атаке в первые 45 минут был равен, мягко говоря, нулю.
«Спросите тренера, почему я мало играю»
Всё, как это часто бывает с «Рубином», должен был изменить тайм под номером два. Тут для начала появился Рожков вместо Начо. А потом южане просто подарили возможность казанцам – Вуячича ударили по лицу в чужой штрафной. Судья долго колебался, посмотрел ВАР и поставил-таки пенальти. Его уверенно реализовал Жак Сиве.
«Изначально было понятно, что я буду бить пенальти, – я нападающий, и это нормально», – сказал он журналистам.
1:1. И в этот момент, с одной стороны, нельзя было сказать, что текущий итог справедлив, с другой – ну должен же был «Рубин» как-то встрепенуться. Чем не момент для этого?
Следом Артига убрал Безрукова и выпустил Кузнецова, дальше Юкич появился вместо Игнатьева, а Лобов вместо Арройо. И надо сказать, что с выходом Александара игра преобразилась. Правда, после матча он был не совсем доволен.
– С вашим выходом игра команды в атаке становится лучше. Вы переживаете, что не выходите в старте?
– Спасибо, что сказали мне об этом. Я всегда стараюсь показать лучшее, что могу. В следующий раз этот вопрос задайте тренеру, почему так происходит, – сказал Юкич журналистам.
Надо сказать, что в последние 15–20 минут «Рубин» поддавил соперника. Но вот добыть победу не получилось, хотя реальный шанс на последних секундах упустил Даниил Кузнецов.
«В первом тайме «Ростов» выглядел сильнее. Мы знаем, что представляет собой эта команда, – они являются лидером в плане высокоскоростных отрезков, в плане выигранных единоборств. И, собственно, в первом тайме они это показали. Что касается второго тайма – мы выровняли игру. В последние 20 минут мы выглядели сильнее. Думаю, что в целом матч характеризовался большим количеством борьбы и самоотдачи. В целом обе команды могут быть удовлетворены этим результатом», – сказал Артига журналистам.
И знаете, если слушать испанца, то вроде все не так и плохо. Но если вы смотрели игру, то увидели невнятность. Позиции на поле словно кричат, что нуждаются в усилении. Игры в атаке нет. Но есть надежда на светлое будущее.
А оно – кубковое. Уже в среду дома играть со «Спартаком».