Почти без моментов и удача с пенальти: как «Рубин» спасся в Ростове

К 4 туру мы, казалось, должны были увидеть видоизмененный «Рубин»: ушел Даку, нужно что-то придумывать в защите. В общем, вопросов жизнь подбросила Франку Артиге вагон и маленькую тележку. Часть из них решить или хотя бы понять, как решать, надо было вчера в матче с «Ростовом». Получилось ли у казанцев нащупать свою игру – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Омар Мальдонадо», ошибка обороны

За два часа до начала игры я оказался на территории главной артерии Ростова – на мосту над рекой Дон. Он разделяет город на два полушария – в одном из них как раз и находится стадион. Тут же замечаю семью с шарфами местной команды, правда, следовали они почему-то в противоположную от спортивного объекта сторону.

У самого стадиона не сказать, что биток, но вполне «рабочая», с точки зрения болельщиков, ситуация – некоторые уже ждут своего прохода через пункт досмотра, а кто-то обратил свой взор на сувенирный магазин. Кстати, отметим, что в итоге на матч, по подсчетам службы безопасности, пришли 9579 человек.

Да и игра обещала нам интересный сюжет. Потому что обеим командам было что доказывать. Франк Артига даже пошел на небольшие изменения – с первых минут появились, например, Иву, Сиве и Игнатьев. И остался в запасе Илья Рожков.

«Всю неделю Рожков был вне общей группы – у него были болевые ощущения в области приводящей мышцы. В общей группе он провел только одну тренировку. Накануне матча Илья сообщил нам, что эти ощущения прошли и он может находиться вместе с командой. Но ввиду того, что это мышечное повреждение, мы поняли, что игрок не готов сыграть 90 минут», – рассказал Артига «ТИ-Спорту».

Стало понятно, что испанец ищет варианты, и пока эти поиски продолжаются, как говорится, не судим строго. Но не только тренер казанской команды преподнес сюрприз. Вот и диктор на стадионе удивил приехавших казанских болельщиков и журналистов при оглашении стартовых составов: Дениль Мальдонадо вдруг стал Омаром, а Андерсон Арройо мог смело менять имя на Кордоба. Да, именно так его назвали на арене.

Сама игра в первом тайме протекала по классическому для нынешнего «Рубина» сценарию. Хоть какой-то опасный момент гости из столицы Татарстана сумели создать лишь на 12-й минуте: Иву перехватил мяч, вошел в штрафную и пробил. Мяч смягчили и не дали ему долететь до створа два защитника.

Жак Сиве Фото: rubin-kazan.ru

Спустя примерно еще столько же минут опасный навес «Ростова» со штрафного, и тут Евгению Ставеру пришлось если не прыгать, то точно быть начеку на линии ворот. Да и пропустили казанцы снова до очевидного просто (где-то мы это уже слышали): потеря мяча в центре, быстрая передача вперед от хозяев, Тесленко неудачно скинул, пас Олусегуна на Сулейманова в обрез Вуячича – и бедный Ставер уже ничего не может сделать.

Артига, конечно, размахивал руками, показывая, как и что надо делать, но творческий потенциал в атаке в первые 45 минут был равен, мягко говоря, нулю.

«Спросите тренера, почему я мало играю»

Всё, как это часто бывает с «Рубином», должен был изменить тайм под номером два. Тут для начала появился Рожков вместо Начо. А потом южане просто подарили возможность казанцам – Вуячича ударили по лицу в чужой штрафной. Судья долго колебался, посмотрел ВАР и поставил-таки пенальти. Его уверенно реализовал Жак Сиве.

«Изначально было понятно, что я буду бить пенальти, – я нападающий, и это нормально», – сказал он журналистам.

1:1. И в этот момент, с одной стороны, нельзя было сказать, что текущий итог справедлив, с другой – ну должен же был «Рубин» как-то встрепенуться. Чем не момент для этого?

Следом Артига убрал Безрукова и выпустил Кузнецова, дальше Юкич появился вместо Игнатьева, а Лобов вместо Арройо. И надо сказать, что с выходом Александара игра преобразилась. Правда, после матча он был не совсем доволен.

– С вашим выходом игра команды в атаке становится лучше. Вы переживаете, что не выходите в старте?

– Спасибо, что сказали мне об этом. Я всегда стараюсь показать лучшее, что могу. В следующий раз этот вопрос задайте тренеру, почему так происходит, – сказал Юкич журналистам.

Надо сказать, что в последние 15–20 минут «Рубин» поддавил соперника. Но вот добыть победу не получилось, хотя реальный шанс на последних секундах упустил Даниил Кузнецов.

Франк Артига Фото: rubin-kazan.ru

«В первом тайме «Ростов» выглядел сильнее. Мы знаем, что представляет собой эта команда, – они являются лидером в плане высокоскоростных отрезков, в плане выигранных единоборств. И, собственно, в первом тайме они это показали. Что касается второго тайма – мы выровняли игру. В последние 20 минут мы выглядели сильнее. Думаю, что в целом матч характеризовался большим количеством борьбы и самоотдачи. В целом обе команды могут быть удовлетворены этим результатом», – сказал Артига журналистам.

И знаете, если слушать испанца, то вроде все не так и плохо. Но если вы смотрели игру, то увидели невнятность. Позиции на поле словно кричат, что нуждаются в усилении. Игры в атаке нет. Но есть надежда на светлое будущее.

А оно – кубковое. Уже в среду дома играть со «Спартаком».