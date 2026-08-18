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На главную ТИ-Спорт 18 августа 2026 09:03

Канчельскис оценил трансфер Батракова в Турцию

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Канчельскис оценил трансфер Батракова в Турцию
Фото: fclm.ru

Прославленный российский футболист, экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Эвертона» Андрей Канчельскис высказался о трансфере Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

– Поздравляю Батракова и желаю удачи. Это хорошее решение, «Галатасарай» — клуб с великими традициями.Конечно, такой переход станет шагом вперед в карьере. Турецкий чемпионат сейчас сильнее российской лиги, они на хорошей ноте.Клубы играют в еврокубках, а где играют наши клубы?

–. 25 миллионов евро «Галатасарай» заплатит за Алексея Батракова — адекватная цена?

– Конечно, при нынешней ситуации в российском футболе — это хорошая цена. Правильное решение поехать в такой великий клуб, — сказал Канчельскис «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, «Локомотив» и «Галатасарай» полностью согласовали переход Батракова за 25+4 миллионов евро.

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