Канчельскис оценил трансфер Батракова в Турцию

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Прославленный российский футболист, экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Эвертона» Андрей Канчельскис высказался о трансфере Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

– Поздравляю Батракова и желаю удачи. Это хорошее решение, «Галатасарай» — клуб с великими традициями.Конечно, такой переход станет шагом вперед в карьере. Турецкий чемпионат сейчас сильнее российской лиги, они на хорошей ноте.Клубы играют в еврокубках, а где играют наши клубы?

–. 25 миллионов евро «Галатасарай» заплатит за Алексея Батракова — адекватная цена?

– Конечно, при нынешней ситуации в российском футболе — это хорошая цена. Правильное решение поехать в такой великий клуб, — сказал Канчельскис «Евро-Футбол.Ру».



Добавим, «Локомотив» и «Галатасарай» полностью согласовали переход Батракова за 25+4 миллионов евро.