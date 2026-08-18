В РТ за июль реализовано 28 объектов имущества должников на 86 млн рублей

За июль в Республике Татарстан реализовано 28 объектов имущества должников на общую сумму 86 млн рублей. Всего по итогам прошлого месяца через торги в России реализовано 310 объектов на 980 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФНС России по РТ.

Согласно полученной информации, предложения о покупке имущества должников размещаются на различных электронных торговых площадках. Для упрощения поиска создан сервис «Витрина имущества банкротов», который агрегирует предложения с разных площадок в едином пространстве. Это позволяет оперативно находить объекты по конкурентной цене. При отсутствии времени можно обратиться к услугам профессиональных агентов.

На сегодняшний день на сайте представлены объявления из 29 регионов, география проекта продолжает расширяться. В их числе – недвижимость, земельные участки, транспорт, техника, оборудование, коммерческие объекты и другие активы.

С введением Витрины имущества банкротов поменялась логика поиска объектов: отпала необходимость раздельного мониторинга торговых площадок. Пользователь может сначала ознакомиться со всеми доступными объектами в едином сервисе, а затем перейти к выбору конкретных предложений. Таким образом, торги по имуществу банкротов стали доступным механизмом для широкого круга лиц, а сервис «Витрина имущества банкротов», универсальной точкой входа на данный рынок, обеспечивая удобство, прозрачность и эффективность взаимодействия с участниками торгов.