Талия Минуллина предложила запустить рейсы из Казани в Пекин, Чэнду и Сиань

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Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина предложила запустить прямые авиарейсы по направлениям Казань – Пекин, Казань – Чэнду и Казань – Сиань. Заявление сделано на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай», который проходит с 16 по 19 августа в Казани.

«Хотели бы озвучить пожелания Республики Татарстан в части прямого авиасообщения с Китаем. Очень бы хотелось расширить наши прямые авиасообщения и запустить рейсы Казань – Пекин, Казань – Чэнду и Казань – Сиань. По этим направлениям нам хотелось бы работать», – сказала Минуллина на круглом столе с представителями китайского бизнеса.

Участник «РОСТКов», генеральный директор московского офиса China Eastern Airlines Кан Сяофэн сообщил, что по состоянию на 31 июля между Казанью и Шанхаем авиакомпания выполнила 583 рейса и перевезла более 129 тыс. пассажиров.

«В текущих условиях наблюдается устойчивое восстановление спроса на деловые, туристические, образовательные поездки между Китаем и Россией. Также открываются широкие возможности в сфере евразийского транзита и грузовых авиаперевозок. Наша компания продолжит оптимизировать маршрутную сеть, углублять локализацию услуг», – сказал Кан Сяофэн.

На том же круглом столе Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил китайскому бизнесу создать промплощадку в Лаишево

Этим утром в выставочном комплексе «Казань Экспо» стартовал IV Международный форум РОСТКИ, где собрались более 200 компаний из России и Китая. Событие пройдет в четвертый раз, с 16 по 19 августа.

На 11 августа было зарегистрировано 5 тыс. участников, что на 25% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Наиболее крупные делегации ожидались из Гуандуна, Шэньчжэня, Шанхая, Суйфэньхэ и Шаньси. Всего организаторы рассчитывают принять восемь правительственных делегаций из КНР.

На 11 августа регистрацию на форум «РОСТКИ» прошли представители 60 регионов страны. Помимо Москвы и Московской области, наиболее многочисленные делегации ожидаются из Свердловской и Оренбургской областей, Башкортостана, Чувашии, Самарской области и Краснодарского края. В событии участвуют губернаторы Амурской и Кировской областей.