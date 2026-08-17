Конкурс русскоязычных воспитателей в Татарстане начнется 21 сентября

X республиканский конкурс профессионального мастерства русскоязычных воспитателей «Я говорю и работаю на татарском – 2026» пройдет с 21 сентября по 3 декабря в Татарстане. Соответствующие изменения в положение о конкурсе подготовило Министерство образования и науки республики, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Конкурс разделят на три этапа. Первый, внутренний, пройдет непосредственно в дошкольных образовательных организациях с 21 сентября по 15 октября включительно.

Муниципальный этап запланирован на период с 16 октября по 10 ноября. После него начнется республиканский этап, который будет состоять из заочного и очного туров. Он продлится с 10 ноября по 3 декабря.