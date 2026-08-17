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Общество 17 августа 2026 18:31

В Татарстане хотят повысить штрафы за навязчивое приставание до 3 тыс. рублей

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В Татарстане планируют увеличить штрафы за навязчивое приставание к гражданам в общественных местах – максимальное наказание за первое нарушение предлагают повысить с 500 до 3 тыс. рублей. Соответствующий законопроект Кабинета министров РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, поправки касаются статьи 3.15 КоАП РТ, которая предусматривает ответственность за навязчивые действия против воли человека с целью купли-продажи, обмена вещей, гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера или навязывания других услуг. Сейчас за это грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

Законопроект предлагает увеличить штраф за первое нарушение до 2–3 тыс. рублей. При повторном нарушении нижнюю границу поднимут с 3 тыс. до 4 тыс. рублей, верхняя останется на уровне 5 тыс. рублей. В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

#законопроект #кабмин рт #штрафы
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