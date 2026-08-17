Стилист Скороходова назвала три вещи для стильного осеннего гардероба

Стилист и дизайнер Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» назвала вещи для осеннего сезона, которые помогут обновить образ, не меняя гардероб кардинально.

По ее словам, в базовый осенний гардероб стоит включить жакет с выраженной формой – не обязательно классический прямой крой, актуальны модели с четкой линией талии, увеличенным плечом или необычными пропорциями с красивыми срезами, декоративными элементами и качественными материалами, такими как шерсть или жаккард. Основной акцент, по мнению стилиста, делается на женственный силуэт, подчеркивающий достоинства фигуры.

Вторая важная вещь – яркий трикотаж. Достаточно одного свитера насыщенного оттенка (синего, красного, зеленого), чтобы привычные вещи выглядели современнее. Скороходова посоветовала не менять каждый сезон половину шкафа, а научиться по-новому стилизовать уже имеющуюся базу.

Третья вещь – акцентная юбка миди: асимметричная, в силуэте карандаша, с драпировкой или интересной фактурой. По словам стилиста, такую юбку можно носить с белой рубашкой, объемным трикотажем или жакетом – вариаций масса.