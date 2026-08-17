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Общество 17 августа 2026 19:22

Раис Татарстана встретился c председателем Международной федерации текбола

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Международной федерации текбола Виктором Хусаром на полях форума «РОСТКИ», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества по развитию текбола в республике. Министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что сегодня текбол в Татарстане активно развивается, в учебных заведениях устанавливают специальные столы для занятий этим видом спорта.

Текбол – вид спорта, сочетающий элементы настольного тенниса и футбола. Между игроками находится изогнутый стол, мяч напоминает футбольный. Соперники перебрасывают мяч на противоположную сторону стола, используя любую часть тела, кроме рук.

#Рустам Минниханов #министр спорта рт #форум РОСТКИ
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