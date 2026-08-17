Раис Татарстана встретился c председателем Международной федерации текбола

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Международной федерации текбола Виктором Хусаром на полях форума «РОСТКИ», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества по развитию текбола в республике. Министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что сегодня текбол в Татарстане активно развивается, в учебных заведениях устанавливают специальные столы для занятий этим видом спорта.

Текбол – вид спорта, сочетающий элементы настольного тенниса и футбола. Между игроками находится изогнутый стол, мяч напоминает футбольный. Соперники перебрасывают мяч на противоположную сторону стола, используя любую часть тела, кроме рук.