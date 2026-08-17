Агента «Гюнтера» задержали в Крыму за пособничество киевскому режиму

54-летнего жителя Севастополя, завербованного СБУ через скандально известный мессенджер, задержали за пособничество киевскому режиму. Мужчине вменяют госизмену, а также незаконный оборот взрывчатых веществ, сообщает ТАСС.

Задержанный в Крыму мужчина рассказал, что, в общении с украинскими кураторами он выбрал псевдоним «Гюнтер». Некий Валдис связался с ним в феврале текущего года, предложив заработки в интернете – от 100 до 500 евро. В середине марта куратор сообщил «Гюнтер», что для того, чтобы он смог получить хоть какие-то деньги, ему надо выполнить «задание для проверки».

«Задание заключалось в выяснении, где находятся всякие российские объекты. И еще могут быть задания вроде того, чтобы взять какой-то схрон, или наоборот, вытащить его или еще что-то в этом роде», – рассказал арестованный.

Согласно данным ФСБ, по заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор и передачу противнику сведений об объектах Минобороны России в регионе. Кроме того, агенту были даны задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из тайников в Севастополе силовики нашли взрывчатое вещество на основе гексогена массой 476,8 г и электродетонатор военного назначения.