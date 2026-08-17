Золотой Минаков, запасная Гилязова: как татарстанцы завершили водный ЧЕ

В Париже завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. По традиции закрывали его соревнования пловцов. И в последние два дня у сборной России, которая выступала в нейтральном статусе, богатый медальный урожай. Постарались спортсмены и из Татарстана. Об итогах ЧЕ – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: europeanaquatics.org

Минаков – топ-уровень в эстафете

На этот континентальный турнир представитель Татарстана Андрей Минаков изначально ехал как человек для эстафеты. Если помните, на казанском чемпионате страны в июне у него не получилась личная дистанция – был лишь третьим. Но в команду попал по решению тренерского совета. И уже в Париже попробовал себя вновь в личке на 100 метров баттерфляем, но, к сожалению, в финале оказался лишь восьмым.

И в последний день турнира для Андрея оставался главный козырь в его плавательном рукаве – третий этап в комбинированной мужской эстафете. Да и не просто этап – здесь надо было в жесткой борьбе сохранить преимущество, которое на первых двух отрезках минимально добыли спинист Климент Колесников и брассист Иван Кожакин. Минаков со своей задачей справился идеально, прошарашив сотку за 50,34 секунды. На последнем этапе Егору Корневу оставалось только забрать золото. Что в итоге и произошло.

После финиша Андрей рассказал, что перед заплывом слушал песню «Силуэт» Вани Дмитриенко. А потом еще выдал и вот это:

«Пусть весь мир не забывает, что комбинированная эстафета – это эстафета нашей сборной», – сказал Минаков в эфире «Матч ТВ».

Андрей Минаков Фото: minsport.tatarstan.ru

И тут со спортсменом трудно не согласиться. Ведь в этом виде программы ровно год назад наши парни были первыми на чемпионате мира в Сингапуре. Так что теперь подтвердили свой класс на турнире, который на уровень ниже. Но касательно Минакова как отдельной единицы этой сборной хотелось бы, конечно, чтобы его личные результаты были не хуже эстафетных.

Гилязовой пришлось переплывать дважды

Для еще одной спортсменки из нашей республики, уроженки Набережных Челнов брассистки Ралины Гилязовой, это было первое взрослое водное Евро в карьере. Еще в апреле на базе «Озеро Круглое» главный тренер сборной Андрей Шишин говорил мне, что будет большим успехом, если Ралина отберется на парижский турнир.

Но это, как оказалось, было достаточно просто – в июне Гилязова выиграла 50 метров брассом на чемпионате страны, опередив шестикратную чемпионку мира и своего кумира Юлию Ефимову. И это несмотря на то, что в декабре челнинка перенесла важное операционное вмешательство.

На турнире в столицу Франции никто ожиданий медального «пепла» на девушку не сыпал. Все понимали: проплывет здорово – значит, можем помечтать о медали. Нет – значит, не в этот раз. Но жизнь, как сказал один известный человек, лучший драматург. И она подбросила Гилязовой достаточно интересный сюжет.

Полуфинал на 50 брассом. Ралина и еще одна иностранная спортсменка становятся запасными. Назначили перезаплыв. И что вы думаете – сотая в сотую. Потом еще один, где россиянка оказалась быстрее и завоевала право быть первой запасной на финал. И в довольно саркастичной манере рассказывала о случившемся.

Ралина Гилязова Фото: пресс-служба Минспорта РТ

«Раньше я с таким не сталкивалась. Это был мой первый переплыв вообще в жизни, а потом сразу еще и второй… Немножко даже в шоке, вчера с тренером много говорили, обсуждали, но меня это и веселит. Вчера я, конечно, очень сильно удивилась. Когда увидела опять одинаковые секунды, подумала сразу, что это пранк какой-то, кто-то смеется так надо мной. Не надо, пожалуйста», – сказала Гилязова «Чемпионату».

И, по сути, за этот турнир к Ралине вопросов быть не может. Вышел дебют. Да, возможно, не слишком удачно, да и все могло развернуться по-иному в полуфинале. Но так бывает, тоже опыт.

Что с Дьяковой?

А вот к кому из татарстанской тройки все-таки есть вопросы, так это к Софье Дьяковой. За последний год девушка тоже перенесла важную операцию и даже тренировалась в Волгограде в группе у Виктора Авдиенко. Но даже при всем прочих равных – большие вопросы.

Первое – нет побед. На данный момент Софья последний раз побеждала на казанском чемпионате страны, еле-еле выиграв 400 метров вольным. Потом было юниорское Евро (последнее в карьере Софьи), а затем пауза и Париж. Да, в столице Франции она, конечно, блеснула в смешанной эстафете 4 по 200 вольным стилем и помогла нашей команде взять бронзу.

Софья Дьякова Фото: minsport.tatarstan.ru

Но личного результата – нет. Точнее, тренеры решили ее не ставить. Возможно, таким образом Дьякову рассматривают с прицелом под эстафетного бойца.

Или ей дадут шанс исправить то, о чем спортсменка и сама знает. И вернуться еще сильнее. Ведь в России на этой дистанции у нее есть великолепный раздражитель в лице Ксении Мишариной. Надо делать выводы.