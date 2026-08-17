В Челнах 31 участник СВО нашел работу при содействии Кадрового центра

Приоритетной задачей Кадрового центра Набережных Челнов остается трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Центра занятости населения города и Тукаевского района Татьяна Быданова.

С каждым ветераном специалисты работают индивидуально: выясняют потребности в трудоустройстве и профессиональном обучении, предлагают вакансии, специализированные ярмарки и другие меры поддержки. Кадровый центр сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», Советом ветеранов СВО и органами социальной защиты, в том числе проводит профориентационные мероприятия в местах реабилитации.

С начала работы по этому направлению 31 участник СВО был трудоустроен на предприятия «КАМАЗ», ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», «НефтеМашТехнологии», «Союз-Логистик», «ОНИКС» и другие. Ветераны получили работу токарями, слесарями механосборочных работ, менеджерами, специалистами, сварщиками, стрелками.

Еще три ветерана открыли собственное дело, заключив социальный контракт. Каждый получил финансовую поддержку в размере 350 тыс. рублей на развитие бизнеса.

Помощь специалистов востребована и в вопросах профессионального обучения. 53 ветерана СВО получили поддержку в профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической помощи. На обучение направили 46 участников СВО и членов их семей, 43 человека уже завершили программы.

В числе наиболее популярных направлений у ветеранов – профессии тракториста, водителя грузового автомобиля, погрузчика и автобуса. Также они проходили переподготовку с категории «В» на «С», обучались программированию 1С, работе на станках с программным управлением, кадровому делу и управлению беспилотниками.

Отдельное направление – обучение членов семей погибших участников СВО. 24 человека завершили подготовку по программам «Логист с изучением программы 1С», «Флорист», «Оператор ЭВМ», «Визажист» и профессиональной подготовке водителей категории «В».

Сейчас еще три человека продолжают обучение на водителей категории «В». Кроме того, планируется направить на такую подготовку еще 18 человек.

Для помощи ветеранам и их семьям Кадровый центр проводит специализированные ярмарки вакансий, встречи в Центре реабилитации инвалидов «Изгелек», выездные приемы в филиале фонда «Защитники Отечества». Консультационная площадка также работала в госпитале для ветеранов войн в День ветеранов боевых действий.

Всего проведено 69 мероприятий и встреч, в которых приняли участие 220 человек. Работа по трудоустройству, профессиональной подготовке и социальной адаптации участников СВО и членов их семей продолжается.