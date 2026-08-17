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Происшествия 17 августа 2026 19:33

Спасая брата-инвалида, житель Курской области погиб на пожаре из-за атаки ВСУ

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Житель Курской области погиб на пожаре, произошедшем из-за удара дрона ВСУ по жилому дому. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Трагедия произошла в поселке Велье Рыльского района. Вражеский беспилотник атаковал дом, где проживал мужчина-инвалид. Начался пожар.

«Чтобы спасти хозяина дома, в огонь кинулся его брат. Вместе с соседями ему удалось вытащить мужчину через окно, сам он вернулся в горящий дом и, к сожалению, не выбрался», – написал Хинштейн в МАКС, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

#погиб на пожаре #атака БПЛА #Курская область
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