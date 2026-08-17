Гейминг и гонки дронов: первый чемпионат беспилотных технологий в Казани

Первый этап чемпионата по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Татарстана стартовал в Казани. Соревнования проходят в дисциплине «мобильный гейминг»: команды сражаются на виртуальных полях Mobile Legends. Подробнее о турнире и самой игре – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Три стихии» за два миллиона

«Первый объединенный чемпионат по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан» – масштабное спортивно-технологическое событие, организованное Академией наук РТ и Лигой беспилотных систем РТ «Три Стихии» при поддержке руководства Республики Татарстан.

«Задача поставлена Академией наук, мы нашли путь ее решения», – прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» участие Лиги беспилотных систем ее вице-президент Георгий Дикопольский.

Георгий Дикопольский Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Соревнования проводятся по пяти направлениям: мобильный гейминг, гонки дронов, авиамодельный спорт, парусный спорт и навигационный марафон. Вместе они охватывают все основные направления «беспилотного спорта».

«Водные дроны, наземные дроны, авиамодельный спорт – поэтому наша Лига беспилотных систем называется «Три стихии». Она является мультисредной. Осталось только сплотить людей, поэтому мы [присоединили] мобильный гейминг», – рассказал Дикопольский.

Общий призовой фонд чемпионата – 2,2 млн рублей.

«Мобильный гейминг задает красоту соревнования»

Первый этап чемпионата проходит сегодня в IТ-парке им. Башира Рамеева на площадке Cyber Park Arena. Семнадцать команд из Татарстана и Поволжья сошлись в мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Без мобильного гейминга ничего бы не получилось. Наверное, просто было бы неинтересно. Сегодня вы задаете тон, красоту этого соревнования!» – сказал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, приветствуя участников первого этапа чемпионата.

Большинство игроков, по словам Дикопольского, – пилоты дронов разных типов: наземных, воздушных и водных. Почти четверть команд выставила ОЭЗ «Алабуга». Опрос среди пилотов показал, что многие из них играют в MLBB, поэтому именно эту игру выбрали для чемпионата как один из способов объединить сообщество.

«Дисциплина MLBB выбрана не случайно, поскольку является командной игрой. Это тимбилдинг, чтобы ребята сплотились», – сказал Дикопольский.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди участников есть и обычные студенты – присоединиться к соревнованиям мог любой киберспортсмен. Например, КФУ представляет команда из Малайзии, участники которой уверены в своей победе на 99%. По словам вице-президента лиги, приехали также команды из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом профессиональных игроков в MLBB на турнире нет – большинство участников можно назвать профессиональными любителями.

Призовой фонд дисциплины – 400 тысяч рублей. Команда, занявшая первое место, получит 200 тысяч рублей, остальной фонд будет распределен между 2–8-м местами.

Рифкат Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Здесь важен микроконтроль»

После официального открытия две первые команды заняли свои места и взяли в руки геймерские смартфоны. Матч начался со стадии так называемого драфта: игроки выбирали из общего пула, насчитывающего более сотни персонажей, своих чемпионов («пик») и запрещали соперникам использовать определенных героев («бан»). Игру сопровождали комментаторы, щедро пересыпая речь киберспортивными терминами: «мета», «паблик», «бафы», «вышки». Рифкат Минниханов тем временем внимательно следил за происходящим на экране.

«Игра [рассчитана] на интеллектуальные способности, причем в рамках формирования команды и в рамках самой игры [в ней] есть свои подходы. Здесь надо моментально принимать решение», – отметил Минниханов.

Суть игры в сравнении с другими MOBA (multiplayer online battle arena – жанр подобных игр) именно в этом. Один из комментаторов, Владимир «EZH1K» Георгиевский, объясняя корреспонденту особенности MLBB, отметил, что именно здесь особенно важен навык микроконтроля. Георгиевский комментирует разные киберспортивные события и чемпионаты по играм Counter-Strike, League of Legends, Standoff 2 и, конечно, Dota 2.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Mobile Legends гораздо более важен микроконтроль – то, как ты прожимаешь кнопки, как двигаешь пальцами. Глобально это самое важное. Командное взаимодействие – это тоже очень важно, но если отсутствует микроконтроль, становится гораздо сложнее играть», – считает EZH1K.

Темп игры – еще одна ее особенность. Здесь матчи проходят за 10–15 минут, а получасовые игры для MLBB большая редкость. Для победы необходимо разрушить главную базу противника. Все матчи текущего турнира пройдут по системе Best of 1 (до первой победы). Финал пройдет по системе Best of 3 (до трех побед).

По мнению комментатора, Mobile Legends – самая популярная MOBA для мобильных устройств в России. Несмотря на то что в России не так популярен мобильный киберспорт в сравнении с ПК-дисциплинами, стоит заметить, что именно российская команда Team Spirit стала чемпионом второго по значимости турнира по MLBB Esports World Cup 2026, который прошел во Франции.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас мобильный гейминг – это динамично развивающаяся дисциплина сама по себе. Очень большой интерес она по всему миру вызывает. Определенный толчок задало и то, что российская команда недавно выиграла чемпионат мира по Mobile Legends», – рассказал корреспонденту исполнительный директор татарстанского отделения Федерации компьютерного спорта Виталий Белобородов.

Профильные издания отмечают, что победа в EWC 2026 стала первым случаем в истории, когда турнир по MLBB выигрывает команда не из «большой тройки» (Филиппины, Индонезия, Малайзия).

«Кто будет управлять дронами?»

«Республика Татарстан снова в лидерах, снова первые. Именно здесь впервые в мире были проведены «Игры будущего», и [мобильный гейминг] был одной из дисциплин спортивных соревнований. Сейчас задачей, которая ставится руководством нашей страны, Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, является развитие и продвижение таких инновационных, технологических видов спорта», – объявил на открытии заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

Ильдар Садриев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также подчеркнул, что Татарстан – первый регион, который проводит подобные соревнования в объединенном формате.

В рамках второго этапа 28 августа соревнования пройдут в Лаишевском районе на аэродроме Караишево. Гостей ждет выставка беспилотных технологий от ведущих производителей Татарстана – с новейшими разработками и интерактивными зонами, где каждый сможет погрузиться в мир беспилотников.

«Кто будет дальше бороться 28-го числа? Кто будет дронами управлять? Плавать по воде, ползать по земле? Я надеюсь, что в вашем лице мы найдем спортсменов, которые будут продолжать то, что вы сегодня делаете на компьютере», – заявил Минниханов, обращаясь к участникам.